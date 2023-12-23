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Acidente aéreo

Cinco pessoas morrem em queda de avião no interior de São Paulo

Monomotor caiu em Jaboticabal (SP), na manhã deste sábado (23); quatro adultos e uma criança morreram no acidente

Publicado em 23 de Dezembro de 2023 às 16:29

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

23 dez 2023 às 16:29
Quatro adultos e uma criança morreram na queda de um monomotor de quatro lugares, em Jaboticabal, no interior de São Paulo, na manhã deste sábado (23). Segundo o Corpo de Bombeiros, chovia forte no momento em que a aeronave se aproximava do seu destino, o aeródromo de Monte Alto (SP), a cerca de 20 quilômetros do local onde caiu.
Cinco pessoas morrem em queda de avião de pequeno porte cai em Jaboticabal (SP)
Cinco pessoas morrem em queda de avião de pequeno porte cai em Jaboticabal (SP) Crédito: Luciano Claudino | Folhapress
O avião, modelo RV-10 e prefixo PT-ZVL, está registrado em nome do empresário Delcides Menezes Tiago. Segundo os bombeiros, Tiago estava voltando de Fernandópolis, a cerca de 230 quilômetros de Monte Alto, onde havia ido buscar um casal de amigos com quem passaria o fim de ano. Ao se chocar contra o solo, o avião pegou fogo e explodiu. Os nomes das outras quatro vítimas – duas mulheres, um homem e a criança - não foram divulgados.
Sócio-proprietário de vários empreendimentos, Tiago é conhecido na região como Thiago da Ótica, devido à rede de lojas que levam seu nome. O empresário presidiu a Associação Comercial de Monte Alto por quatro vezes entre os anos de 1995 e 2004. A entidade lamentou a morte de Tiago nas redes sociais e sugeriu que, ao fim do velório, na Basílica do Senhor Bom Jesus, os estabelecimentos comerciais da região central da cidade baixem suas portas.
As causas do acidente ainda vão ser apuradas. Acionados, investigadores do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa), do Cenipa, já estão coletando as primeiras informações necessárias à investigação aeronáutica, que visa a identificar os fatores contribuintes e prevenir acidentes semelhantes.

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