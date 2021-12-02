Cientistas apostam em impressoras 3D para criar pele idêntica à humana

Exemplo de pele impressa pela bioimpressora da startup 3BDS Crédito: Ana Millás

Uma impressora 3D solta uma solução aquosa e, em cerca de uma hora, ela se transforma em um pequeno material que, à primeira vista, assemelha-se a um plástico. Essa substância, no entanto, é um tecido fabricado artificialmente que será usado para testes de cosméticos. Hoje, substitui o uso de animais; no futuro, poderá ser aplicada à pele humana que não consegue se regenerar.

São essas as premissas que guiam a 3BDS, startup que tem uma parceria com a faculdade São Leopoldo Mandic. A empresa atua com uma tecnologia chamada bioimpressão.

"Utilizamos materiais vivos, como células humanas, para reconstrução de tecidos humanos", resume Ana Luiza Millás, diretora de pesquisa e desenvolvimento da empresa e doutora em química pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

"Hoje em dia, é possível fazer pequenos tecidos, como cartilagem, fragmentos de ossos, peles e modelos de tumor, com a tecnologia de bioimpressão, mas a promessa é que no futuro teremos órgãos mais complexos para entrar nas filas de transplante. Eu acredito que isso vai acontecer daqui a dez a 20 anos", explica a pesquisadora.

A bioimpressora automatiza a construção de tecidos biológicos de forma padronizada e escalável. Ela funciona por meio de arquivos digitais, que são como desenhos que a impressora lê e imprime, camada a camada, exatamente com a forma que o pesquisador desejar.

Quando comparada a impressoras 3D convencionais, uma bioimpressora tem suas diferenças. Ela precisa ficar em um ambiente totalmente asséptico, para evitar contaminações, e funciona na temperatura máxima de 37°C. Uma impressora 3D comum, por exemplo, pode chegar até 240°C, diz Millás.

Além disso, para gerar um material orgânico, a bioimpressora utiliza polímeros que são compatíveis com o corpo humano e biodegradáveis, como o colágeno e o ácido hialurônico.

A partir daí, essas substâncias são misturadas em uma solução aquosa, transformando-se em um hidrogel, e depois é feita a adição de células humanas. Todo esse processo resulta na chamada biotinta, a matéria-prima básica de uma bioimpressora, que possibilita a formação de tecidos biológicos.

Atualmente, a 3BDS só trabalha com a bioimpressão de materiais utilizados na indústria de cosméticos. Esses materiais simulam uma pele real, evitando o uso de animais como cobaias para testar esses produtos, mas não tem a mesma complexidade do maior órgão do corpo humano.

"Nós estamos fazendo somente uma camada da pele que funciona como barreira contra a entrada de microrganismo", explica Millás.

No entanto, a intenção da empresa é atingir a medicina regenerativa, ramo da saúde que atua diretamente com o organismo de seres humanos. Um exemplo seria o desenvolvimento de um biocurativo que poderia ajudar na regeneração de uma pele que sofreu uma grande queimadura.

Atingir esse fim demanda vascularizar o material. Um tecido impresso que não é vascularizado, ao ser aplicado em um ser humano, não consegue se manter por muito tempo saudável porque não receberia nutrientes e oxigênio pela falta de vasos sanguíneos.

Desenvolver um tecido vascularizado consiste principalmente em adicionar mais células, tornando o processo de impressão mais complicado, por deixá-lo mais próximo do natural ao corpo humano.

Atualmente, a startup utiliza dois tipos celulares - queratinócitos e fibroblastos, encontradas na pele humana. Para vascularizar o tecido, seria preciso adicionar mais dois tipos de células - as endoteliais e os pericitos, relacionadas com as formações dos vasos sanguíneos.

Outro desafio de formar tecidos vascularizados é o próprio avanço tecnológico. "Conforme você for complexificando a quantidade de células e o tamanho das estruturas [dos tecidos], você vai colocando cada vez mais pressão nas tecnologias [necessárias para a bioimpressão]", afirma Pedro Massaguer, presidente da 3BDS.

Ernesto Goulart, pesquisador do Centro de Estudos do Genoma Humano e Células Tronco da USP, trabalha com bioengenharia tecidual e explica que a vascularização do tecido também pode ocorrer por um processo do corpo humano chamado angiogênese que consiste na formação de vasos espontâneos.

"As células começam a sentir que está faltando oxigênio em um tecido e daí sinalizam para as células vasculares próximas para fazer a angiogenese [de forma a formar novos vasos sanguíneos onde está defeituoso]. Então não necessariamente é preciso projetar todo o sistema vascular [do tecido impresso] porque o próprio corpo pode colaborar com a angiogênese", afirma.

O objetivo de se aproximar o máximo possível de órgãos naturais pela bioimpressão se relaciona à biomimética, conceito que consiste basicamente em "chegar ao mais próximo do tecido nativo [de uma pessoa]", afirma Millás.

Nesse caso, além de vascularizar os tecidos para ter as funções naturais da pele humana, os pesquisadores também se preocupam com o aspecto visual. Segundo Millás, a ideia é que o material, depois de ser aplicado, se adapte ao corpo de forma a ficar semelhante ao resto da pele.

"Depois de aplicado em uma ferida, a tendência é que [o material] ajude a regenerar o tecido e, com o tempo, será absorvido pelo corpo. Não é igual um curativo que você põe e depois precisa tirar. Na realidade, o próprio corpo assimila", explica.

As expectativas de validar o uso de tecidos bioimpressos em humanos, entretanto, ainda têm um longo caminho. A empresa planeja iniciar os testes pré-clínicos em animais dos materiais sem vascularização em janeiro ou fevereiro de 2022 - para aqueles com vascularização, a previsão é para o primeiro semestre do próximo ano.

Ainda será necessário fazer os testes clínicos junto a humanos. Só depois disso, será possível entrar com um pedido de avaliação na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para iniciar a autorização do produto.

Goulart também ressalta que os testes em laboratórios não são suficientes para indicar o sucesso de um projeto como este.