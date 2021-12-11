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Reunião em Ouro Preto

Cidades históricas de MG não terão carnaval em 2022

Em reunião realizada em Ouro Preto (MG) nesta sexta-feira (10), a Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais decidiu por unanimidade não promover o Carnaval em 2022
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 dez 2021 às 16:13

Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 16:13

Em reunião realizada em Ouro Preto (MG) nesta sexta-feira (10), a Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais decidiu por unanimidade não promover o Carnaval em 2022.
Fazem parte do grupo 30 municípios mineiros, entre eles, Ouro Preto e Diamantina, que possuem Carnavais tradicionais no estado.
Segundo o prefeito de Ouro Preto, Ângelo Oswaldo (PV), a cidade divulgará uma decisão final na próxima quarta (15). No entanto, ele diz que a posição mais ampla é pela não realização da festa popular.
"O fato de Belo Horizonte não promover o Carnaval nos deixaria numa vulnerabilidade enorme para receber um fluxo tremendo se houvesse Carnaval aqui. Nós estaríamos correndo o risco de causar uma aglomeração insuportável", afirma o prefeito.
Na cidade de Itabirito, na região central de Minas Gerais, foi realizada uma consulta pública e 91% das pessoas que opinaram foram contrárias à realização das festividades. Além disso, segundo a prefeitura, não há tempo hábil para a organização de uma festa da magnitude do Carnaval.
Em Diamantina, a prefeitura pretende realizar outras atividades para receber os turistas no feriado de Carnaval. Estão planejadas atividades esportivas, caminhadas e um passeio ciclístico.
De acordo com a associação, as cidades históricas têm alguns dos Carnavais mais tradicionais de Minas. As festas poderiam atrair um número muito grande de turistas e provocar grandes aglomerações.
"A fim de que os avanços conquistados com a vacinação não tenham sido em vão e não sofram retrocesso, a associação decide, por unanimidade dos votos, orientar aos municípios integrantes pela não realização do Carnaval de 2022", afirmou durante a reunião o presidente da associação, Wirley Rodrigues Reis.
Segundo ele, apesar do cancelamento das festividades, as cidades estarão abertas para os turistas. O objetivo é destacar ações ligadas ao turismo cultural, ecológico e de aventura.
Em Belo Horizonte, a prefeitura afirmou que não promoverá nem incentivará eventos durante o Carnaval. Contudo, serão mantidos os serviços de segurança, saúde, mobilidade e limpeza, respeitando as manifestações espontâneas da população.
"A Prefeitura de Belo Horizonte reconhece o valor do evento para a cidade, dos atores e de toda cadeia produtiva. No entanto, o município segue as orientações do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 e, por esta razão, não realizará edital de patrocínio, investimento em estruturas e cadastro de blocos de rua para o Carnaval de 2022", afirma a administração, em nota.

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