Cidade de São Paulo confirma ao menos 8 casos da variante Delta

O vírus Sars-Cov-2, também conhecido como o novo coronavírus Crédito: Freepik

A cidade de São Paulo confirmou ao menos oito casos da variante Delta, cepa mais transmissível do coronavírus, registrados até o momento. O número foi informado pelo secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, nesta terça-feira (20).

Entre os novos casos, quatro casos foram notificados na zona leste da capital paulista, nas regiões da Mooca, Belenzinho e Aricanduva, segundo a Prefeitura. Mais dois diagnósticos foram constatados na Vila Guilherme, na zona norte. Já o outro paciente teve a amostra recolhida no Hospital Albert Einstein.