Cidade de São Paulo confirma ao menos 8 casos da variante Delta

A cidade de São Paulo confirmou ao menos oito casos da variante Delta, cepa mais transmissível do coronavírus, registrados até o momento. O número foi informado pelo secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, nesta terça-feira (20).
Entre os novos casos, quatro casos foram notificados na zona leste da capital paulista, nas regiões da Mooca, Belenzinho e Aricanduva, segundo a Prefeitura. Mais dois diagnósticos foram constatados na Vila Guilherme, na zona norte. Já o outro paciente teve a amostra recolhida no Hospital Albert Einstein.
O primeiro caso da variante Delta na cidade de São Paulo, a de um homem de 45 anos, havia sido confirmado no dia 5. A propagação dessa cepa, considerada de preocupação global, tem forçado diferentes países a adotar novas medidas restritivas.