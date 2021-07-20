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Mais transmissível

Cidade de São Paulo confirma ao menos 8 casos da variante Delta

Entre os novos casos, segundo a Prefeitura, quatro casos foram notificados na zona leste da capital paulista, nas regiões da Mooca, Belenzinho e Aricanduva

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 17:01

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 jul 2021 às 17:01
O vírus Sars-Cov-2, também conhecido como o novo coronavírus
O vírus Sars-Cov-2, também conhecido como o novo coronavírus Crédito: Freepik
A cidade de São Paulo confirmou ao menos oito casos da variante Delta, cepa mais transmissível do coronavírus, registrados até o momento. O número foi informado pelo secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, nesta terça-feira (20).
Entre os novos casos, quatro casos foram notificados na zona leste da capital paulista, nas regiões da Mooca, Belenzinho e Aricanduva, segundo a Prefeitura. Mais dois diagnósticos foram constatados na Vila Guilherme, na zona norte. Já o outro paciente teve a amostra recolhida no Hospital Albert Einstein.
O primeiro caso da variante Delta na cidade de São Paulo, a de um homem de 45 anos, havia sido confirmado no dia 5. A propagação dessa cepa, considerada de preocupação global, tem forçado diferentes países a adotar novas medidas restritivas.

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