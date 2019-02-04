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Barragem da Vale

Chuva suspende buscas por vítimas da tragédia em Brumadinho

Após as precipitações, será feita uma vistoria aérea para identificação das áreas que permitam a retomada dos trabalhos

Publicado em 

04 fev 2019 às 10:49

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 10:49

Região atingida pelo rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho/MG. Crédito: Divulgação/Presidência
As buscas por vítimas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, em Minas Gerais, ficarão suspensas por causa da chuva que caiu nesta segunda-feira (4), na região do acidente. Após as precipitações, será feita uma vistoria aérea para identificação das áreas que permitam a retomada dos trabalhos.
> Justiça mantém prisão de engenheiros que atestaram segurança de barragem
Ainda nesta madrugada, circularam informações de que sirenes teriam sido acionadas na região. Contudo, segundo o Corpo de Bombeiros, elas não procedem. Militares em Brumadinho afirmaram que aparentemente houve um som, mas ele não foi proveniente da região afetada pelo rompimento da barragem ou de outra barragem da Vale, e sim de uma empresa próxima.
Até o momento, 114 dos 121 mortos foram identificados. Segundo os bombeiros, 6 pessoas permanecem hospitalizadas e 105 estão desabrigadas.

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