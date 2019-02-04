Chuva suspende buscas por vítimas da tragédia em Brumadinho

Região atingida pelo rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho/MG. Crédito: Divulgação/Presidência

As buscas por vítimas do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, em Minas Gerais, ficarão suspensas por causa da chuva que caiu nesta segunda-feira (4), na região do acidente. Após as precipitações, será feita uma vistoria aérea para identificação das áreas que permitam a retomada dos trabalhos.

Ainda nesta madrugada, circularam informações de que sirenes teriam sido acionadas na região. Contudo, segundo o Corpo de Bombeiros, elas não procedem. Militares em Brumadinho afirmaram que aparentemente houve um som, mas ele não foi proveniente da região afetada pelo rompimento da barragem ou de outra barragem da Vale, e sim de uma empresa próxima.