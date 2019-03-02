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Folia

Chuva não diminui animação dos foliões neste sábado de carnaval no RJ

O desfile das escolas do Grupo de Acesso do Rio de Janeiro chegou a ser atraso em 40 minutos na noite desta sexta-feira (1°), por conta de um temporal

Publicado em 

02 mar 2019 às 15:52

Publicado em 02 de Março de 2019 às 15:52

Bloco Cordão do Boitatá arrasta milhares de foliões em desfile de pré-carnaval pelas ruas do centro do Rio de Janeiro Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil
A chuva que ainda atinge o Rio de Janeiro não atrapalha o carnaval de rua nos diversos bairros da cidade. Os blocos mantêm a sua programação prevista para hoje (2), entre eles o Cordão da Bola Preto que desfila pelas ruas do centro da capital fluminense, reunindo milhares de foliões.
Ontem (1ª), no entanto, o temporal, que atingiu a cidade no fim da tarde, com ventos de até 54 quilômetros por hora, segundo o Alerta Rio, alagou completamente o Sambódromo, na Rua Marquês de Sapucaí, atrasando por 40 minutos o início do desfile das escolas do Grupo de Acesso.
Previsto para começar às 22h20, a Unidos da Ponte só entrou na Passarela do Samba por volta das 23h. Como as arquibancadas do sambódromo já estavam abertas, vídeos mostrando a água da chuva invadindo a Marques de Sapucaí viralizaram imediatamente nas redes sociais. Em um deles, uma caçamba de lixo, com mais de meio metro, navegava pela pista de desfile na correnteza formada pela água da chuva.
Mais cedo, quando o temporal se formava, por volta das 18h40, o Alerta Rio colocou o município em estágio de atenção, indicando a possibilidade de chuvas fortes. No Alto da Boavista, a região mais atingida pelas chuvas, choveu em 24 horas a metade do previsto para todo o mês de março.
Em bairros como o centro e Tijuca, bolsões de água foram formados causando engarrafamentos. Na Barra da Tijuca, na zona oeste, pessoas ficaram ilhadas no Terminal da Alvorada, o principal entroncamento de ônibus entre a zona sul e a zona oeste da cidade.
No município de Niterói, na zona metropolitana, ruas de bairros da zona sul, como Icaraí, também ficaram completamente alagados, causando transtornos no trânsito. Segundo a prefeitura, até as 22h 57 sirenes foram acionadas em 32 comunidades da cidade.

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