Chuva dá trégua, e Rio deixa o estado de atenção

Alagamento na Avenida Paula Sousa no bairro do Maracanã, Zona Norte. Rio entrou em estágio de atenção com chuva forte na noite deste domingo (03). Crédito: Delmiro Junior/Agência O Dia

Depois de permanecer em atenção desde às 17h40 do domingo (3), o Rio de Janeiro retornou ao estágio de normalidade às 6h desta segunda-feira (4).

Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, áreas de instabilidade em altos níveis da atmosfera provocaram precipitação forte no município.

A situação acalmou durante a madrugada, quando houve apenas registro de chuva fraca em pontos isolados na cidade.