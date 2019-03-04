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Chuvas no Rio de Janeiro

Chuva dá trégua, e Rio deixa o estado de atenção

Na madrugada desta segunda-feira (4) houve apenas registro de chuva fraca em pontos isolados na cidade

Publicado em 

04 mar 2019 às 13:15

Publicado em 04 de Março de 2019 às 13:15

Alagamento na Avenida Paula Sousa no bairro do Maracanã, Zona Norte. Rio entrou em estágio de atenção com chuva forte na noite deste domingo (03). Crédito: Delmiro Junior/Agência O Dia
Depois de permanecer em atenção desde às 17h40 do domingo (3), o Rio de Janeiro retornou ao estágio de normalidade às 6h desta segunda-feira (4).
Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, áreas de instabilidade em altos níveis da atmosfera provocaram precipitação forte no município.
A situação acalmou durante a madrugada, quando houve apenas registro de chuva fraca em pontos isolados na cidade.
A previsão para esta segunda é de tempo nublado a parcialmente nublado, com chuva isolada nos períodos da tarde e da noite.

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