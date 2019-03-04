Chuva dá trégua, e Rio deixa o estado de atenção

Depois de permanecer em atenção desde às 17h40 do domingo (3), o Rio de Janeiro retornou ao estágio de normalidade às 6h desta segunda-feira (4).
Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, áreas de instabilidade em altos níveis da atmosfera provocaram precipitação forte no município.
A situação acalmou durante a madrugada, quando houve apenas registro de chuva fraca em pontos isolados na cidade.
A previsão para esta segunda é de tempo nublado a parcialmente nublado, com chuva isolada nos períodos da tarde e da noite.