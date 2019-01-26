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Drama

Chuva começa a cair em Brumadinho, e água pode piorar situação na área

O acúmulo de lama com rejeitos da exploração de minério de ferro formou uma espécie de barreira na área, que poderia se dissolver em decorrência da chuva.

Publicado em 

26 jan 2019 às 17:29

Publicado em 26 de Janeiro de 2019 às 17:29

BRUMADINHO, MG, 26.01.2019:ROMPIMENTO DA BARRAGEM EM BRUMADINHO. Animais ilhados no barro apos desastre ambiental na represa da Cia Vale, em Corrego do Feijao-Brumadinho, região metropolina de Belo Horizonte, MG, na tarde desta sexta feira (25) Crédito: Giazi Cavalcante/Codigo19
Começou por volta das 15h desta sexta-feira, 26, a chover na região de Brumadinho (MG), onde ocorreu na sexta-feira (25) a ruptura de uma barragem da Vale. Autoridades vinham monitorando o risco de chuva desde a manhã, sob o argumento de que a água poderia provocar uma piora nas condições da área.
O acúmulo de lama com rejeitos da exploração de minério de ferro formou uma espécie de barreira na área, que poderia se dissolver em decorrência da chuva.
Disque 100
O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos anunciou que já está aberto um canal especial para que os atingidos pelo rompimento da barragem da Vale em Brumadinho possam denunciar violação de direitos ou solicitar ajuda na busca de desaparecidos. As informações podem ser reportados pelo Disque 100, que passará a atender com prioridade as demandas relativas à tragédia.
As solicitações recebidas serão encaminhadas aos órgãos competentes para que tomem providências imediatas, principalmente nas situações de socorro. Representantes do ministério estão no local e acompanham o atendimento às famílias.
A assessoria de imprensa da pasta informou também que, em parceria com os governos estadual e municipal, uma rede de voluntários foi acionada e deve ajudar na localização e no acolhimento às vítimas e seus familiares.
Serviço
O Disque 100 funciona diariamente, 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. As ligações podem ser feitas de todo o Brasil por meio de discagem gratuita, de qualquer terminal telefônico fixo ou móvel (celular), bastando discar 100.
O serviço pode ser considerado como "pronto-socorro" dos direitos humanos, pois atende também graves situações de violações que acabaram de ocorrer ou que ainda estão em curso, acionando os órgãos competentes, possibilitando o flagrante.

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