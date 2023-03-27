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Vindo dos EUA

Chegada de Bolsonaro a Brasília terá esquema especial de segurança

Retorno do ex-presidente ao Brasil está previsto para acontecer na próxima quinta-feira (30); reunião nesta terça (28) vai detalhar segurança com a Polícia Federal

Publicado em 27 de Março de 2023 às 18:38

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 mar 2023 às 18:38
BRASÍLIA - A SSP-DF (Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal) prepara um esquema de segurança especial para a chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Brasil, prevista para esta quinta-feira (30). Seu desembarque será em Brasília.
O secretário Sandro Avelar afirmou à coluna Painel, da Folha de S.Paulo, que terá uma reunião nesta terça-feira (28) com a PF (Polícia Federal) para acertar os detalhes e distribuir atribuições.
"A PF faz mais a parte da segurança aproximada do ex-presidente e nas imediações da área alfandegária do aeroporto. À Polícia Militar compete o trabalho na área externa do aeroporto", diz.
Jair Bolsonaro
Jair Bolsonaro deve ser recebido por apoiadores em Brasília Crédito: Alan Santos/PR
Avelar não adiantou se haverá escolta de Bolsonaro até a sua residência, nem se haverá mudança no esquema de trânsito. Segundo, esses detalhes dependem da reunião desta terça (28).
A SSP-DF afirmou em nota que o plano será divulgado assim que for concluído.
A assessoria do PL confirmou nesta segunda-feira (27) a previsão de chegada de Bolsonaro. Segundo o partido, o ex-presidente desembarca às 7h10 e não há nada programado pela legenda, embora haja informações de "mobilizações espontâneas de populares admiradores" para recebê-lo.
A atuação da SSP-DF foi questionada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) e pela PGR (Procuraria Geral da República) quando apoiadores de Bolsonaro atacaram as sedes dos Três Poderes.
Na ocasião, o então titular Anderson Torres e o governador Ibaneis Rocha (MDB) foram afastados suspeitos de omissão. Torres segue preso até hoje.

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