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Buscas continuam

Chega a 15 número de mortos no desabamento de prédios no Rio de Janeiro

Oito pessoas ficaram feridas no acidente, das quais quatro continuam internadas. Os bombeiros continuam fazendo buscas por mais desaparecidos. A Delegacia de Polícia Civil da Barra da Tijuca (16ª DP) investiga o caso

Publicado em 16 de Abril de 2019 às 11:23

Publicado em 

16 abr 2019 às 11:23
Equipes que atuam na busca e resgate de pessoas após o desabamento dos dois prédios na comunidade da Muzema, no Rio de Janeiro Crédito: Agência Brasil
O Corpo de Bombeiros acaba de retirar mais três corpos dos escombros dos edifícios que desabaram na última sexta-feira (8), na comunidade da Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro. Com isso, o número de mortos chega a 15. Na madrugada de hoje (16), mais um corpo havia sido resgatado.
> Justiça proíbe novas construções e obras no condomínio na Muzema
Oito pessoas ficaram feridas no acidente, das quais quatro continuam internadas. Os bombeiros continuam fazendo buscas por mais desaparecidos. A Delegacia de Polícia Civil da Barra da Tijuca (16ª DP) investiga o caso.
> Moradores de Muzema, no Rio, vivem sob vigilância de milicianos
Segundo a prefeitura do Rio, os prédios não tinham autorização para serem construídos e as obras foram interditadas e embargadas em novembro do ano passado.
> Sobrevivente volta a Muzema e relata o resgate: "escavei com as mãos"
Além de investigar a atuação da milícia, grupo criminoso que controla ilegalmente a comunidade da Muzema, a Polícia Civil apura a responsabilidade dos construtores e da prefeitura, que é responsável pela fiscalização de obras.

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