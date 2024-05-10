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Após 4 dias ilhado

Cavalo Caramelo tem quadro estável e recebe tratamento para desidratação

Animal chegou a centro veterinário após ficar ilhado sobre um telhado em Canoas (RS)

Publicado em 10 de Maio de 2024 às 14:36

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 mai 2024 às 14:36
O cavalo Caramelo, resgatado das enchentes do Rio Grande do Sul na quinta-feira (9), está se recuperando e apresenta quadro de saúde estável. O animal, que ficou ilhado sobre um telhado em Canoas (RS), está no Hospital Veterinário da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) e passa por tratamento para desidratação.
Caramelo está sendo tratado no Hospital Veterinário da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra)
Caramelo está sendo tratado no Hospital Veterinário da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) Crédito: Divulgação
Segundo Mariângela da Costa Allgayer, professora do curso de medicina veterinária da Ulbra que acompanha o caso, Caramelo chegou ao local bastante desidratado. "Ele está sendo atendido pela nossa equipe de veterinários. Estamos com vários voluntários egressos da Ulbra e residentes da nossa universidade fazendo todo o atendimento", afirmou.
A professora informou que Caramelo está fazendo tratamento de fluidoterapia (administração de fluidos pelas vias oral, intravenosa e subcutânea) para tratar a desidratação. "Nesse momento, estamos avaliando o estado de saúde do Caramelo. Ele já pastou na grama e hoje ele continua na fluidoterapia porque a gente precisa que ele esteja muito bem hidratado. A princípio, ele está bastante estável e a evolução é bem favorável", disse.
Caramelo foi resgatado na manhã de quinta (9). O salvamento do cavalo foi transmitido ao vivo pela Record e pela GloboNews. Uma equipe formada por veterinários do Exército e membros do Corpo de Bombeiros conseguiu chegar até o telhado e colocar o animal sedado em um bote. Os cachorros que estavam no mesmo local também foram salvos.
A primeira-dama, Janja Lula da Silva, acompanhou na internet todos os passos do resgate e afirmou que Caramelo será levado para um haras. "O Caramelo foi resgatado! Graças à mobilização dos voluntários e ao Exército, conseguimos salvar mais uma vida! Muito emocionada! Desde as 6 da manhã estamos mobilizados e conseguimos salvar o cavalo Caramelo", comemorou.
Famosos como Felipe Neto e Giovanna Ewbank manifestaram nas redes sociais o interesse em adotar animal.

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