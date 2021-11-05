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Violência

Casal morre ao ser baleado dentro de carro de luxo em São Paulo

Antes de ser socorrida, mulher disse que dupla em uma moto foi responsável pelos tiros, segundo a polícia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 nov 2021 às 12:47

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 12:47

Casal foi morto a tiros em um carro de luxo nesta quinta-feira (4) na zona leste de São Paulo
Casal foi morto a tiros em um carro de luxo nesta quinta-feira (4) na zona leste de São Paulo Crédito: Reprodução/TV Globo
Um casal morreu após ser baleado dentro de carro de luxo na tarde desta quinta-feira (5), na zona leste da capital paulista.
Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), as vítimas são um homem, de 47 anos, e uma mulher, de 44. Não foi informado o nome e nem a profissão de ambos, que estavam a bordo de um veículo Chrysler 300C prata.
Segundo boletim de ocorrência, a mulher estava lúcida ao ser socorrida, já que chegou a conversar durante seu atendimento. De acordo com ela, conforme o documento policial, o casal trafegava por volta das 17h pela avenida Marechal Tito, no Itaim Paulista, quando começou a ser perseguidos por uma moto com dois homens.
O documento não cita se os criminosos chegaram a dizer algo, mas afirma que mesmo ferida, a mulher relatou que a dupla efetuou diversos disparos de arma de fogo contra ela e contra o companheiro. Na sequência, os bandidos fugiram do local.
Um dos tiros não chegou a quebrar o vidro da porta traseira direita, o que indica a possibilidade de o carro ser blindado. A janela do motorista estava parcialmente aberta.
O carro acabou encostando em um poste. O casal ferido ainda chegou a ser socorrido ao hospital Santa Marcelina, localizado a poucos metros do ponto onde os dois foram baleados, mas, segundo a SSP, eles não resistiram aos ferimentos.
O caso foi registrado no 50° DP (Itaim Paulista), que será o responsável pela investigação.
O carro do casal morto a tiros acabou batendo em um poste
O carro do casal morto a tiros acabou batendo em um poste Crédito: Reprodução/TV Globo

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