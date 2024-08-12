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Uberlândia

Casal e filhos são encontrados mortos em apartamento em Minas Gerais

A suspeita inicial das autoridades é de que o duto de saída de gás de um aquecedor instalado no local estivesse voltado para dentro da casa, o que pode ter intoxicado a família
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 ago 2024 às 14:21

Publicado em 12 de Agosto de 2024 às 14:21

Bombeiros precisaram resfriar o apartamento onde o caso foi registrado
Os bombeiros precisaram resfriar o apartamento onde o caso foi registrado Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros
Quatro pessoas da mesma família foram encontradas mortas em uma casa em Uberlândia (MG). Há suspeita de que elas tenham sido intoxicadas por um vazamento de monóxido de carbono. O casal e dois filhos foram encontrados desacordados pelo pai de uma das vítimas. O caso ocorreu no quarto andar de um condomínio de prédios no bairro Aclimação na noite desse domingo (6).
A morte deles foi constatada no local. As vítimas eram uma mulher e um homem, de 33 e 36 anos, e duas crianças que tinham entre nove e 14 anos, segundo dados preliminares do Corpo de Bombeiros. Duas pessoas precisaram de socorro médico. Elas eram familiares das vítimas, que passaram mal ao abrir as portas e janelas para ventilação da casa.
Um aquecedor recém-instalado no apartamento pode ter causado a morte. A suspeita inicial das autoridades é de que o duto de saída de gás de um aquecedor instalado no local estivesse voltado para dentro da casa, o que pode ter intoxicado a família. A causa das mortes só será oficialmente confirmada após perícia da Polícia Civil. O UOL buscou a Polícia Civil. O espaço será atualizado tão logo haja posicionamento.

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