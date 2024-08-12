Casal e filhos são encontrados mortos em apartamento em Minas Gerais

Os bombeiros precisaram resfriar o apartamento onde o caso foi registrado Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Quatro pessoas da mesma família foram encontradas mortas em uma casa em Uberlândia (MG). Há suspeita de que elas tenham sido intoxicadas por um vazamento de monóxido de carbono. O casal e dois filhos foram encontrados desacordados pelo pai de uma das vítimas. O caso ocorreu no quarto andar de um condomínio de prédios no bairro Aclimação na noite desse domingo (6).

A morte deles foi constatada no local. As vítimas eram uma mulher e um homem, de 33 e 36 anos, e duas crianças que tinham entre nove e 14 anos, segundo dados preliminares do Corpo de Bombeiros. Duas pessoas precisaram de socorro médico. Elas eram familiares das vítimas, que passaram mal ao abrir as portas e janelas para ventilação da casa.