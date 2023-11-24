Casal é encontrado degolado e nu em Birigui, no interior de SP

Jimmy Pereira da Silva, 21, e Caroline Batista, 22, encontrados mortos em Birigui (SP) Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um casal de namorados foi encontrado degolado e nu, com os corpos enrolados em lençóis, na cidade de Birigui, interior de São Paulo, nesta quinta-feira (23). Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), os autores dos crimes já foram identificados e são procurados pela polícia.

As vítimas eram Jimmy Pereira da Silva, 21, e Caroline Batista, 22, e foram encontradas em uma casa no bairro Parque das Nações, na cidade do noroeste paulista. A Polícia Militar recebeu uma denúncia de que duas pessoas tinham sido mortas na residência. Os policiais foram atender a ocorrência e localizaram os corpos das vítimas enrolados em lençóis com ferimentos profundos no pescoço e no peito.