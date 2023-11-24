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Caso em investigação

Casal é encontrado degolado e nu em Birigui, no interior de SP

Os autores dos crimes já foram identificados. O casal não morava na residência onde os corpos estavam e polícia descobriu que outro casal morava no imóvel. Os dois estão foragidos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 nov 2023 às 16:46

Publicado em 24 de Novembro de 2023 às 16:46

Jimmy Pereira da Silva, 21, e Caroline Batista, 22, encontrados mortos em Birigui (SP)
Jimmy Pereira da Silva, 21, e Caroline Batista, 22, encontrados mortos em Birigui (SP) Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Um casal de namorados foi encontrado degolado e nu, com os corpos enrolados em lençóis, na cidade de Birigui, interior de São Paulo, nesta quinta-feira (23). Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), os autores dos crimes já foram identificados e são procurados pela polícia.
As vítimas eram Jimmy Pereira da Silva, 21, e Caroline Batista, 22, e foram encontradas em uma casa no bairro Parque das Nações, na cidade do noroeste paulista. A Polícia Militar recebeu uma denúncia de que duas pessoas tinham sido mortas na residência. Os policiais foram atender a ocorrência e localizaram os corpos das vítimas enrolados em lençóis com ferimentos profundos no pescoço e no peito.
O casal não morava na residência onde os corpos estavam. A Polícia Civil descobriu que outro casal morava no imóvel. Os dois estão foragidos. A motivação dos crimes e quem são os suspeitos não foram revelados. O caso foi registrado na Delegacia de Birigui e foram solicitados exames periciais. Os corpos de Silva e Batista foram enterrados nesta tarde no cemitério da Consolação, em Birigui.

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