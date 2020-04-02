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Coronavírus no Brasil

Cartórios de SP registraram 152 mortes suspeitas por Covid-19

Em todo o estado paulista, os cartórios registraram 245 óbitos de pessoas possivelmente infectadas pelo coronavírus desde o início da segunda quinzena de março
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 17:43

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 17:43

Médicos estão sendo enviados para ajudar no combate ao novo coronavírus
Médicos estão sendo enviados para ajudar no combate ao novo coronavírus Crédito: Ashkan Forouzani/ Unsplash
A capital paulista teve 152 mortes registradas em cartório de pessoas com suspeita de contaminação pelo coronavírus entre o dia 16 de março e a tarde desta quinta-feira (2). Os números fazem parte de levantamento realizado pela Arpen (Associação dos Registradores de Pessoas Naturais).
No mesmo período, segundo a Arpen, os cartórios receberam 4.126 notificações de óbito na cidade São Paulo. Segundo os dados da associação, as mortes por suspeita de Covid-19 equivalem a 3,7% do total (ou 1 a cada 27 registros).
Em todo o estado de São Paulo, os cartórios registraram 245 óbitos de pessoas possivelmente infectadas pelo coronavírus desde o início da segunda quinzena de março. Ou seja, a capital paulista representa seis em cada dez mortes suspeitas, segundo os registros da Arpen.
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Desde 16 de março, de acordo com a associação, foram 353 registros de mortes suspeitas pelo coronavírus.
Os números atuais podem ser ainda maiores, segundo a Arpen, porque a lei prevê um prazo para registro de até 24 horas do falecimento, podendo ser expandido para até 15 dias em alguns casos. Já a norma do CNJ (Conselho Nacional de Justiça) prevê que os cartórios devem enviar seus registros à central nacional em até oito dias.

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