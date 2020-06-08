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Com pedido de desculpas

Carlos Wizard desiste de assumir secretaria do Ministério da Saúde

O empresário lamentou as declarações que deu nos últimos dias, sobre o plano de recontar os mortos pela Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2020 às 21:16

Publicado em 07 de Junho de 2020 às 21:16

O empresário Carlos Wizard
O empresário Carlos Wizard Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress
O empresário Carlos Wizard desistiu de assumir a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos e também deixou o cargo de conselheiro do Ministério da Saúde. Ele tomaria posse na secretaria nesta segunda, dia 8.
Por meio de nota, informou que não vai mais atuar na pasta. "Informo que hoje (7/junho) deixo de atuar como Conselheiro do Ministério da Saúde, na condição pro bono. Além disso, recebi o convite para assumir a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos da pasta. Agradeço ao ministro Eduardo Pazuello pela confiança, porém decidi não aceitar para continuar me dedicando de forma solidária e independente aos trabalhos sociais que iniciei em 2018 em Roraima", declarou Wizard.
O empresário lamentou as declarações que deu nos últimos dias, sobre o plano de recontar os mortos pela covid-19, porque haveria irregularidades nas informações. "Peço desculpas por qualquer ato ou declaração de minha autoria que tenha sido interpretada como desrespeito aos familiares das vítimas da Covid-19 ou profissionais de saúde que assumiram a nobre missão de salvar vidas", afirmou, por meio de nota.

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