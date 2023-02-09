Cão de 30 anos quebra recorde e é o mais velho já registrado no mundo

SÃO PAULO - O Guinness World Records anunciou um novo cão como o mais velho do mundo. Bobi é mais velho do que Spike, que havia sido anunciado como o cachorro mais longevo até então. Os registros dão conta de que o cão nasceu em 1992 e tem 30 anos e 266 dias em 1º de fevereiro de 2023.

O Guinness World Records anunciou Bobi, de 30 anos, como cão mais velho do mundo Crédito: Guinness World Records

O cão mais velho de todos os tempos, que desbancou o pastor australiano Bluey (1910-1939), é um Rafeiro do Alentejo de raça pura, que é uma raça de cão de guarda de gado. A expectativa média de vida é de 12 a 14 anos. Bobi passou toda a sua vida com a família Costa em uma aldeia em Leiria, Portugal.

"A idade de Bobi também foi verificada pelo SIAC, um banco de dados de animais de estimação autorizado pelo governo português e administrado pelo SNMV (Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários)", aponta a publicação

O animal é um dos quatro filhotes da cadela Gira. Por ter muitos animais, o pai de Leonel Costa, que era caçador, decidiu enterrá-los por não conseguir ter mais em casa.

"Infelizmente, nessa altura era considerado normal pelas pessoas mais velhas que não podiam ter mais animais em casa [...] enterrar os animais numa toca para que não sobrevivessem", explicou.

No entanto, Bobi ficou para trás. Apenas ele sobreviveu. Leonel contou à publicação que acredita que o cão conseguiu viver até agora por estar em um "ambiente calmo e tranquilo", vivendo "longe das cidades".