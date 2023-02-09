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Vida longa

Cão de 30 anos quebra recorde e é o mais velho já registrado no mundo

Nascido em 1992, cachorro é um Rafeiro do Alentejo de raça pura nascido em Portugal e está registrado no Guinness World Records
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

09 fev 2023 às 19:18

Publicado em 09 de Fevereiro de 2023 às 19:18

SÃO PAULO - O Guinness World Records anunciou um novo cão como o mais velho do mundo. Bobi é mais velho do que Spike, que havia sido anunciado como o cachorro mais longevo até então. Os registros dão conta de que o cão nasceu em 1992 e tem 30 anos e 266 dias em 1º de fevereiro de 2023.
O Guinness World Records anunciou um novo cão como o mais velho do mundo. Bobi tem 30 anos
O Guinness World Records anunciou Bobi, de 30 anos, como cão mais velho do mundo Crédito: Guinness World Records
 O cão mais velho de todos os tempos, que desbancou o pastor australiano Bluey (1910-1939), é um Rafeiro do Alentejo de raça pura, que é uma raça de cão de guarda de gado. A expectativa média de vida é de 12 a 14 anos. Bobi passou toda a sua vida com a família Costa em uma aldeia em Leiria, Portugal.
"A idade de Bobi também foi verificada pelo SIAC, um banco de dados de animais de estimação autorizado pelo governo português e administrado pelo SNMV (Sindicato Nacional dos Médicos Veterinários)", aponta a publicação
O animal é um dos quatro filhotes da cadela Gira. Por ter muitos animais, o pai de Leonel Costa, que era caçador, decidiu enterrá-los por não conseguir ter mais em casa.
"Infelizmente, nessa altura era considerado normal pelas pessoas mais velhas que não podiam ter mais animais em casa [...] enterrar os animais numa toca para que não sobrevivessem", explicou.
No entanto, Bobi ficou para trás. Apenas ele sobreviveu. Leonel contou à publicação que acredita que o cão conseguiu viver até agora por estar em um "ambiente calmo e tranquilo", vivendo "longe das cidades".
Sem a mesma atividade de antes, o cachorro enfrenta problemas na visão. O dono percebeu que ele esbarra em objetos ao caminhar. Mesmo com a questão de saúde, Bobi vai completar 31 anos em maio.

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