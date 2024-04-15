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Fatalidade

Cantora sertaneja morre ao capotar carro em rodovia no interior de SP

Lígia Fernanda Gonçalves, conhecida como Nanda Ferraz, estava sozinha no veículo, quando perdeu o controle da direção e capotou. As causas do acidente não foram reveladas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 abr 2024 às 17:38

Publicado em 15 de Abril de 2024 às 17:38

Lígia Fernanda Gonçalves, conhecida como Nanda Ferraz, morreu em Bady Bassitt (SP)
Lígia Fernanda Gonçalves, conhecida como Nanda Ferraz, morreu em um acidente de carro na região de São José do Rio Preto (SP) Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A cantora Lígia Fernanda Gonçalves, conhecida como Nanda Ferraz, 34, morreu em um acidente de carro na rodovia Luiz Carlos Brandolezzi, na região de São José do Rio Preto (SP), neste domingo (14). Nanda estava sozinha no veículo, quando perdeu o controle da direção e capotou. Ela morreu no local. As informações foram repassadas pela Polícia Civil de São Paulo.
As causas do acidente não foram reveladas. Peritos do Instituto de Criminalística foram acionados e estiveram no local para colher evidências e determinar o que causou o acidente. Nanda deixa dois filhos. A cantora tinha pouco mais de 11 mil seguidores no Instagram. Na plataforma, familiares, amigos e fãs se despediram da cantora e deixaram mensagens de solidariedade. O velório será em São José do Rio Preto. O corpo será sepultado às 17h, nesta segunda-feira (15), no cemitério São João Batista.

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