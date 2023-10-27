Cantora gospel desaparece após sair para ir à igreja na Bahia

Sara de Freitas Sousa Mariano, de 35 anos, desapareceu após ter ido para um evento em uma igreja evangélica em Salvador Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A cantora gospel e influencer digital Sara de Freitas Sousa Mariano, de 35 anos, está desaparecida desde a última terça-feira (24). Ela teria ido para um evento em uma igreja evangélica e não retornou. O Departamento de Proteção à Pessoa (DPP) da Bahia investiga o caso. . A cantora tem mais de 60 mil seguidores em suas redes sociais, onde compartilha ministrações de cultos, vídeos cantando e fotos pessoais.

Um motorista buscou Sara em sua casa e teria sido enviado pela instituição religiosa, ainda não identificada. A mulher chegou a gravar alguns vídeos registrando a ida, inclusive passando por pedágios. O marido Ederlan Mariano conta que já havia passado da meia-noite e a esposa não tinha chegado. Ele registrou um boletim de ocorrência ontem.

A Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP) iniciou as investigações do desaparecimento. "Familiares e demais testemunhas já estão sendo ouvidos e outras diligências investigativas estão sendo realizadas para a localização da desaparecida", disse a polícia ao UOL. Ederlan diz não saber qual era o nome da igreja para qual a esposa foi, conforme pronunciamento nas redes sociais. Além disso, de acordo com ele, Sara não recebia formalmente pelas participações nas igrejas, mas sim ofertas voluntárias dos membros.