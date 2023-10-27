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Mistério

Cantora gospel desaparece após sair para ir à igreja na Bahia

A cantora tem mais de 60 mil seguidores em suas redes sociais, onde compartilha ministrações de cultos, vídeos cantando e fotos pessoais. As investigações estão em andamento

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 15:03

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 out 2023 às 15:03
Sara de Freitas Sousa Mariano, de 35 anos, desapareceu após ter ido para um evento em uma igreja evangélica em Salvador
Sara de Freitas Sousa Mariano, de 35 anos, desapareceu após ter ido para um evento em uma igreja evangélica em Salvador Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A cantora gospel e influencer digital Sara de Freitas Sousa Mariano, de 35 anos, está desaparecida desde a última terça-feira (24).  Ela teria ido para um evento em uma igreja evangélica e não retornou. O Departamento de Proteção à Pessoa (DPP) da Bahia investiga o caso. . A cantora tem mais de 60 mil seguidores em suas redes sociais, onde compartilha ministrações de cultos, vídeos cantando e fotos pessoais.
Um motorista buscou Sara em sua casa e teria sido enviado pela instituição religiosa, ainda não identificada. A mulher chegou a gravar alguns vídeos registrando a ida, inclusive passando por pedágios. O marido Ederlan Mariano conta que já havia passado da meia-noite e a esposa não tinha chegado. Ele registrou um boletim de ocorrência ontem.
A Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP) iniciou as investigações do desaparecimento. "Familiares e demais testemunhas já estão sendo ouvidos e outras diligências investigativas estão sendo realizadas para a localização da desaparecida", disse a polícia ao UOL. Ederlan diz não saber qual era o nome da igreja para qual a esposa foi, conforme pronunciamento nas redes sociais. Além disso, de acordo com ele, Sara não recebia formalmente pelas participações nas igrejas, mas sim ofertas voluntárias dos membros.
O casal está há 13 anos juntos e têm uma filha de 11 anos. "Essa história não vai acabar assim, Deus está agindo", escreveu o marido. A mãe da desaparecida também apareceu em vídeo publicado pela irmã de Sara, Soraya Correia, desesperada com a notícia do sumiço. "Nenhuma mãe quer perder a filha de uma forma dessa." A mãe, que mora no Maranhão, questionou o fato de Ederlan não saber qual era a igreja que sediou o evento.

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