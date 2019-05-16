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"Abrace Brumadinho"

Campanha quer resgatar turismo de Brumadinho após rompimento de barragem

Brumadinho sempre foi destino de turistas interessados no ecoturismo, na culinária e em conhecer o Instituto Inhotim –o maior museu ao ar livre da América Latina

Publicado em 

16 mai 2019 às 14:51

Publicado em 16 de Maio de 2019 às 14:51

Inhotim é uma das grandes atrações em Brumadinho Crédito: Divulgação
Começa a ser veiculada nesta quinta-feira (16) em rádios, TVs e mídias impressa e digital, a campanha Abrace Brumadinho. A iniciativa tem por objetivo trazer de volta à cidade, localizada a 57 km de Belo Horizonte, o turismo que sempre foi característico da região. As informações são da Agência Brasil.
Desde o rompimento da barragem da Vale no córrego do Feijão, o fluxo de turistas que visitam a região diminuiu significativamente, prejudicando diversos empreendimentos e a economia local.
Brumadinho sempre foi destino de turistas interessados no ecoturismo, na culinária e em conhecer o Instituto Inhotim –o maior museu ao ar livre da América Latina.
A campanha Abrace Brumadinho – uma iniciativa da Associação de Turismo de Brumadinho e Região que tem o propósito de mostrar que, apesar da tragédia, a cidade continua viva e de braços abertos, apesar do luto– será veiculada em todo o país: em Minas Gerais, por meio da TV aberta, e em rede nacional pelos canais fechados.
Região atingida pelo rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho/MG. Crédito: Divulgação/Presidência
Segundo a prefeitura da cidade, a campanha abrangerá também portais, revistas e jornais de São Paulo, Rio e Minas, bem como a mídia impressa de companhias aéreas (Gol, Latam e Azul).
O rompimento de barragem na mina do Feijão ocorreu em 25 de janeiro deste ano. Além de ter resultado na morte de funcionários da mineradora e moradores da cidade, o rompimento da barragem acabou por contaminar o rio Paraopeba, que passou a apresentar nível de cobre 600 vezes maior do que o normal, conforme apurou a Fundação SOS Mata Atlântica. O rio era responsável por 43% do abastecimento público da região metropolitana de Belo Horizonte.
Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, o número de mortes confirmadas na tragédia de Brumadinho chega a 237. Ainda há 33 desaparecidos.

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