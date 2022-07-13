Câmara retoma sessão para votar PEC Kamikaze; acompanhe

O presidente da Câmara, Arthur Lira, reabriu na manhã desta quarta-feira (13) a sessão para concluir a votação da Proposta de Emenda à Constituição do Estado de Emergência (PEC 15/22) que cria benefícios sociais em ano eleitoral. A sessão foi interrompida por causa da instabilidade nos sistema de internet da Câmara dos Deputados, na noite desta terça-feira (12).

Deputados da oposição questionaram a reabertura da sessão. Deputados do PT, Novo e PCdoB afirmaram que há um descumprimento do regimento da Câmara, porque Lira decidiu manter o quórum da votação da terça.

O regimento afirma que o presidente da Câmara pode suspender a sessão por uma única vez, pelo prazo máximo de uma hora. Após esse período, a sessão é considerada encerrada.

PLENÁRIO REABRE SESSÃO COM NOVO QUÓRUM

Respondendo a questões de ordem apresentadas por deputados de partidos de oposição contra a manutenção da sessão e do painel eletrônico, o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu encerrar a sessão que foi suspensa ontem por problemas técnicos e reabrir uma nova sessão virtual hoje, com presença virtual, para concluir a votação da PEC que muda a Constituição e permite Estado de Emergência (PEC 15/22).

A sessão desta quarta-feira conta com novo painel e participação virtual — para assegurar que deputados que já saíram de Brasília possam garantir o quórum.

Os parlamentares ainda precisam analisar os destaques, ou seja, propostas que podem modificar trechos da medida e, posteriormente, a analisá-la em segundo turno.

A PEC gera R$ 41,2 bilhões em despesas excepcionais ou fora do teto de gastos, divididos entre benefícios sociais, a exemplo do auxílio Brasil e do vale-gás de cozinha; e econômicos, como a concessão de crédito tributário para a redução do imposto sobre Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) para produtores e distribuidores de etanol.

PROBLEMAS TÉCNICOS NA VOTAÇÃO EM 1º TURNO

Em nota, o presidente da Câmara disse que a área técnica verificou instabilidade no sistema de votação remota a partir das 19h. Foram interrompidos simultaneamente os dois links de Internet, fornecidos por empresas distintas. A situação levou a uma suspensão de qualquer possibilidade de votação à distância, inclusive com a queda da rede wi-fi.

“Trata-se de uma ocorrência grave e sem precedentes. Para assegurar que todos os deputados exerçam seu legítimo direito de voto, foi suspensa a sessão e determinada a investigação imediata das causas e responsabilidades da pane do sistema”, diz o comunicado.

Câmara dos Deputados Crédito: Elaine Menke / Câmara dos Deputados

POLÍCIA FEDERAL INVESTIGA FALHA NA VOTAÇÃO

Também por meio de nota, a Polícia Federal confirmou que foi acionada na noite de ontem pela Câmara dos Deputados para apurar falhas na internet e inconsistências no sistema de votação da Casa. Após o acionamento, uma equipe técnica esteve no local e fez as primeiras verificações.

"Foi instaurado procedimento preliminar de apuração na Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal e as diligências continuam a fim de esclarecer prontamente o ocorrido."

A PEC "KAMIKAZE" E OS BENEFÍCIOS

O texto prevê um aumento de R$ 200 no Auxílio Brasi l até dezembro, com custo estimado de R$ 26 bilhões. A PEC também propõe, até o fim do ano, um auxílio de R$ 1 mil para caminhoneiros (custo de R$ 5,4 bilhões), ampliação de cerca de R$ 53 no valor pago do vale-gás de cozinha (custo estimado de R$ 1,05 bilhão) e reforço de R$ 500 milhões ao programa Alimenta Brasil, além de parcelas de R$ 200 para taxistas (com custo total de R$ 2 bilhões), financiamento da gratuidade no transporte coletivo de idosos (custo de R$ 2,5 bilhões) e repasse de até R$ 3,8 bilhões, por meio de créditos tributários, para os estados que reduzirem a carga tributária do etanol.

Segundo a legislação, não pode haver concessão de novos benefícios ou distribuição de valores em ano eleitoral, a não ser em casos excepcionais, como o estado de emergência. Por isso, há um dispositivo na PEC que prevê a decretação de estado de emergência no país até 31 de dezembro , justificado pela elevação “extraordinária e imprevisível” dos preços do petróleo, combustíveis e seus impactos sociais.