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Loterias

Caixa sorteia neste sábado R$ 65 milhões da Mega-Sena acumulada

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

27 jan 2024 às 17:55

Publicado em 27 de Janeiro de 2024 às 17:55

A Mega-Sena sorteia neste sábado (27) prêmio estimado em R$ 65 milhões. As seis dezenas do concurso 2.681 serão sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.
As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.
Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e aos sábados.​ No último concurso, foram sorteados os números 03, 11, 42, 45, 46 e 57, mas nenhum apostador acertou os seis.

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