Caixa sorteia neste sábado R$ 65 milhões da Mega-Sena acumulada

A Mega-Sena sorteia neste sábado (27) prêmio estimado em R$ 65 milhões. As seis dezenas do concurso 2.681 serão sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 5.