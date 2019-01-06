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Fidelidade

Cachorros aguardam por morador de rua internado em hospital no Paraná

De acordo com informações de voluntários da organização não-governamental, Luiz vive em situação de rua há 20 anos e os seis cachorros são considerados família para ele

Publicado em 06 de Janeiro de 2019 às 19:20

Publicado em 

06 jan 2019 às 19:20
Seis cachorros aguardam dono, que é morador de rua no Paraná e foi hospitalizado, em frente à Santa Casa Crédito: ONG Amigos de Patas Cianorte
Você já ouviu falar em fidelidade canina? Quem provou disso na primeira semana de 2019 foi um homem que vive em situação de rua em Cianorte, Paraná. O indivíduo, conhecido como Luiz, sofreu um princípio de AVC na quarta-feira, 2, e teve de ser internado às pressas no hospital. Ele tem seis cachorros, que não saíram da porta da Santa Casa até o tutor receber alta.
Uma equipe da ONG Amigos de Patas Cianorte tirou fotos dos cãezinhos deitados na calçada, à espera do dono.
De acordo com informações de voluntários da organização não-governamental, Luiz vive em situação de rua há 20 anos e os seis cachorros são considerados família para ele. A ONG ajuda na alimentação dos cães com ração, vacinas e vermífugos.
No dia seguinte, no perfil da Amigos de Patas no Facebook, a equipe comemorou a alta de Luiz. "Oh, glória! O senhor Luiz já teve alta. Ele e seus amigos já estão descansando em uma residência familiar. Valeu a corrente positiva", diz a legenda da foto.

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