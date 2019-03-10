Busca por "golden shower" aumenta 688% e site pornô agradece Bolsonaro

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O site Pornhub agradeceu o tuíte do presidente Jair Bolsonaro (PSL) sobre "golden shower" com outra postagem no Twitter após o líder da República questionar sobre o que se tratava o termo - que faz referência a uma prática fetichista.

O site pornô ainda postou um gráfico que mostrava aumento de 688% na busca de vídeos com o termo "golden shower" após a polêmica envolvendo o líder máximo da República do Brasil.

"Graças ao senhor agora todos os brasileiros sabem o que Golden Shower significa!", escreveu o Pornhub, em resposta ao "O que é golden shower" de Bolsonaro.

Segundo levantamento do site, o mesmo termo também cresceu a nível mundial, já que houve um aumento dessa busca em 98%.