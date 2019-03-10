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Bombou

Busca por "golden shower" aumenta 688% e site pornô agradece Bolsonaro

Depois de o presidente Jair Bolsonaro (PSL) perguntar o que era a prática fetichista, o site Pornhub fez um tuíte agradecendo, com gráfico que mostra que as buscas pelo termo "golden shower" no site aumentaram mais de 600%
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

10 mar 2019 às 16:34

Publicado em 10 de Março de 2019 às 16:34

Crédito: Reprodução/Instagram
O site Pornhub agradeceu o tuíte do presidente Jair Bolsonaro (PSL) sobre "golden shower" com outra postagem no Twitter após o líder da República questionar sobre o que se tratava o termo - que faz referência a uma prática fetichista.
O site pornô ainda postou um gráfico que mostrava aumento de 688% na busca de vídeos com o termo "golden shower" após a polêmica envolvendo o líder máximo da República do Brasil. 
"Graças ao senhor agora todos os brasileiros sabem o que Golden Shower significa!", escreveu o Pornhub, em resposta ao "O que é golden shower" de Bolsonaro. 
Segundo levantamento do site, o mesmo termo também cresceu a nível mundial, já que houve um aumento dessa busca em 98%. 
Na tradução literal, "golden shower" significa "chuveiro dourado" e é usado para referenciar um tipo de fetiche sexual, quando um parceiro urina na frente ou sobre o outro. 

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