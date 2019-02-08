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Brumadinho marca reinício das aulas para a próxima semana

Inicialmente previsto para começar no dia 4 deste mês fevereiro, o ano letivo foi adiado devido às dificuldades enfrentadas pelo município

Publicado em 

08 fev 2019 às 16:35

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 16:35

MG - BRUMADINHO/BARRAGEM/ROMPIMENTO - GERAL - Casa atingida pela enxurrada de lama apÛs o rompimento da barragem da mina CÛrrego do Feijo, em Brumadinho (MG), na Grande Belo Horizonte. 29/01/2019 - Foto: ANTNIO CÕCERO/PHOTOPRESS/ESTADO CONTEDO Crédito: ANTNIO CÕCERO
O início do ano letivo nas escolas municipais e estaduais localizadas em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, foi marcado para a próxima segunda-feira (11). A informação foi divulgada nesta sexta-feira (08) na página de prefeitura.
Inicialmente previsto para começar no dia 4 deste mês fevereiro, o ano letivo foi adiado devido às dificuldades enfrentadas pelo município, há cerca de duas semanas, após o rompimento da barragem de rejeitos da Mina do Córrego Feijão, da mineradora Vale. O adiamento do início das aulas trouxe impactos para cerca de 6 mil alunos.
Uma das dificuldades apontadas pela prefeitura para justificar o adiamento do início do ano letivo foi o bloqueio do acesso a algumas escolas pela lama que vazou.
A existência de professores e alunos que perderam parentes e pessoas próximas na tragédia de 25 de janeiro também pesou na decisão.
De acordo com o último boletim do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, já foram encontrados 157 corpos.

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