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Minas Gerais

Brumadinho: bombeiros localizam corpo na área do almoxarifado da Vale

O local foi atingido pela lama que vazou da barragem de rejeitos da Mina Córrego do Feijão, que se rompeu no dia 25 de janeiro

Publicado em 

21 fev 2019 às 20:49

Publicado em 21 de Fevereiro de 2019 às 20:49

Bombeiros fazem buscas na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros de Minas Gerais
Os Bombeiros de Minas Gerais localizaram o corpo de uma vítima na área onde funcionava o almoxarifado  da Vale em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais.
O local foi atingido pela lama que vazou da barragem de rejeitos da Mina Córrego do Feijão, que se rompeu no dia 25 de janeiro. O porta-voz da corporação, tenente Pedro Aihara, disse que o corpo foi levado nesta quinta-feira (21) para o Instituto Médico-Legal (IML) para ser identificado.
Segundo Aihara, os bombeiros estão trabalhando lá desde o fim da tarde de quarta-feira (20) e há possibilidade de que outros corpos sejam encontrados na área do almoxarifado. “A gente já retirou um corpo do local e deve retirar mais corpos em breve, mas ainda depende das escavações. Como a estrutura está parcialmente destruída, a gente tem um carreamento de estrutura de corpos que estão na lama. Só quando a gente fechar a escavação é que vai ter este tipo de dado”, afirmou Aihara. Ele disse que, por isso, ainda não é possível saber quantos corpos podem ser encontrados naquela área.
CRUZAMENTO DE DADOS
De acordo com o porta-voz do Corpo de Bombeiros, foi possível identificar que se tratava da área do almoxarifado por meio do cruzamento de dados com os pontos já referenciados do local e das escavações que já tinham começado a ser feitas.
Aihara informou que as escavações vão continuar até as 21h desta quinta-feira e amanhã (22) serão retomadas com base no planejamento que as equipes farão após o encerramento das buscas nesta quinta-feira.
SETE FRENTES
Além da área do almoxarifado, os bombeiros estão com escavações em seis frentes de buscas em toda a região que foi atingida pelo rompimento da barragem. “A gente fez uma divisão de todo o terreno em quadrículos, então, toda a área inundada é vistoriada, não deixa de ser verificada. Só que agora a gente trabalha em camadas mais profundas”, disse o tenente Aihara. Ele ressaltou que esta fase do trabalho é mais difícil por causa da profundidade da lama.
> Brumadinho: exames de bombeiros apresentam alteração para metais
Os profissionais de Minas Gerais continuam a trabalhar com apoio de profissionais de outros estados. “Existem bombeiros de outros estados que estão trabalhando, mas todos atuam sob coordenação e sob o comando do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. A maior parte do efetivo é do Corpo de Bombeiros de Minas com colaborações pontuais de outros estados”, disse Aihara.

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