Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Brumadinho: Anatel disponibiliza localização de celulares das vítimas
Minas Gerais

Brumadinho: Anatel disponibiliza localização de celulares das vítimas

O pedido para a Justiça disponibilizar o sinal dos aparelhos partiu da Advocacia-Geral da União (AGU), que entrou com medida cautelar de urgência para que empresas de telefonia fornecessem a relação de assinantes de celulares que estavam conectados nas imediações da Mina Córrego do Feijão

Publicado em 

04 fev 2019 às 18:04

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 18:04

Bombeiro em resgate na lama, em Brumadinho (MG) Crédito: WILTON JUNIOR
Além da distribuição de chips de telefone para famílias de Brumadinho, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou que, após autorização judicial, a localização dos celulares da população local foi disponibilizada para auxiliar no resgate das vítimas na região onde ocorreu, no último dia 25, o rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão.
O pedido para a Justiça disponibilizar o sinal dos aparelhos partiu da Advocacia-Geral da União (AGU), que entrou com medida cautelar de urgência para que empresas de telefonia fornecessem a relação de assinantes de celulares que estavam conectados nas imediações da Mina Córrego do Feijão.
De acordo com a agência, as primeiras medidas foram tomadas às 14hs do dia do incidente, uma hora e meia após o rompimento da barragem, com o grupo de crise da Anatel interagindo com as operadoras de telefonia para avaliação, restabelecimento, reparação ou manutenção das comunicações na área afetada.
“Isso garantiu o funcionamento do sinal da telefonia e da comunicação de dados móveis mesmo com interrupção no fornecimento de energia elétrica. Os primeiros geradores a gasolina chegaram na manhã do dia seguinte [26] à tragédia quando as estações de telecomunicações dispunham ainda de carga para a manutenção das operações”, disse.
De acordo com a Anatel, a cobertura da telefonia móvel na região foi reforçada com o aumento da capacidade das antenas instaladas e o envio de novas estações itinerantes. Também foi estabelecida uma estação móvel de 4G na banda 28 (700 MHz) para atendimento emergencial de comunicação.
Outra medida foi a possibilidade dos usuários terem serviço de roaming disponível para fazerem ligações de qualquer antena, independente da prestadora. Além disso, após autorização judicial, a localização dos celulares dos moradores de Brumadinho foi disponibilizada para auxiliar no resgate das vítimas.
BALANÇO
Nesta segunda-feira (04), o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e a Defesa Civil do estado atualizaram para 134 o número de mortos após o rompimento da Barragem 1 da Vale, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. Desse total, 120 já tiveram identidade confirmada pelas autoridades. Ainda estão desaparecidas 199 pessoas.
> Justiça determina paralisação da maior mina da Vale em Minas Gerais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brumadinho Minas Gerais
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados