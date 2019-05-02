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Pet friendly

Brasileiro quer levar o cachorro para o trabalho, mostra pesquisa

De acordo com pesquisa feita pelo aplicativo com 700 pessoas no país, 94% dos entrevistados gostariam da presença dos peludinhos no local de trabalho

Publicado em 

02 mai 2019 às 09:21

Publicado em 02 de Maio de 2019 às 09:21

Brasileiro quer levar cachorro para o trabalho Crédito: Pixabay
Trabalhar em um local pet friendly, ou seja, onde o empregado possa levar seu animal de estimação, é o desejo da maioria dos brasileiros, mostra levantamento da DogHero. Até quem não tem pet gosta da ideia.
De acordo com a pesquisa feita pelo aplicativo com 700 pessoas no país, 94% dos entrevistados gostariam da presença dos peludinhos no local de trabalho. Entre os profissionais que atuam especificamente em escritórios, 96,5% dizem gostar da possibilidade de levar o seu cachorro para o trabalho ou de contar no local com a presença de cães de colegas.
Conforme o levantamento, mesmo quem não tem animal de estimação diz que os cachorros são bem-vindos. Desse grupo, 68,15% afirmam que trabalhar em locais em que cães são aceitos facilitaria a adoção de um animal.
A pesquisa, porém, mostra que o mercado está longe de atingir a expectativa dos profissionais. Dos entrevistados, 83,76% afirmam não poder levar seus pets para o local de trabalho. Segundo a DogHero, 86,26% dos entrevistados disseram se sentir tristes e 66,4% preocupados com a situação.
BENEFÍCIOS
Estudos recentes ao redor do mundo mostraram que a presença de animais de estimação no ambiente de trabalho é benéfico —entre os pontos positivos, reduz o nível de estresse e estimula a relação entre os profissionais.
Mais empresas no país têm adotado pet days ou a presença contínua de animais. Mas cuidados devem ter tomados para não causar desconforto a outros funcionários e também para garantir o bem-estar dos pets.

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