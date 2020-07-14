Brasil tem média de mais de mil mortos com Covid-19 por dia

Com uma taxa de 34 mortos por 100 mil habitantes, o Brasil apresenta uma média mais baixa que outros países atingidos pela pandemia Crédito: Vektor Kunst iXimus/Pixabay

Com mais de 1,8 milhão de infectados por Covid-19 , o Brasil registrou, nesta segunda-feira (13), 770 mortes devido ao novo coronavírus. O país teve uma média móvel de 1.052 óbitos diários entre 6 a 13 de julho.

A média móvel é um recurso estatístico que busca dar visão mais acurada da evolução da doença, pois atenua números isolados que fujam do padrão. Ela é calculada somando o resultado dos últimos sete dias, dividindo por sete.

Os dados com o total de infectados e vítimas foram compilados pelo consórcio entre Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo, G1 e UOL, em balanço divulgado às 20h desta segunda-feira (22). O levantamento é feito com a coleta de dados das Secretarias de Saúde dos Estados.

A iniciativa do consórcio de veículos de compilar e divulgar os dados sobre Covid-19 é uma resposta a atitudes recentes do governo Jair Bolsonaro , que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins, retirou informações do ar, deixou de divulgar totais de casos e mortes e divulgou informações conflitantes.

O Brasil acumula 72.921 mortes por Covid-19. Foram 1.887.959 pessoas infectadas com o vírus desde março. Neste segunda, houve 21.783 novos registros de casos.

Com uma taxa de 34 mortos por 100 mil habitantes, o Brasil apresenta uma média mais baixa que outros países atingidos pela pandemia. Os Estados Unidos, que têm o maior número absoluto de óbitos, e o Reino Unido, terceiro no ranking, têm 41 e 67 mortos para cada 100 mil habitantes, respectivamente.

A comparação com os outros países é feita levando em consideração os dados consolidados pela Universidade Johns Hopkins, dos EUA. Até esta sexta, a instituição contabilizava mais de 11 milhões de casos do novo coronavírus em todo mundo e 536 mil mortes.

Segundo o Ministério da Saúde , o Brasil acumulou 20.286 casos e 733 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (13).Desde o início da pandemia no país, o total já chega 72.833 óbitos pela nova doença e 1.884.967 casos.