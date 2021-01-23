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Contra Covid

Brasil será o 2° país com mais vacinados no Ocidente, diz Pazuello

O ministro da Saúde esteve no Rio de Janeiro para receber os dois milhões de doses da vacina desenvolvida pela AstraZeneca e produzida pelo Instituto Serum, da Índia.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 jan 2021 às 08:48

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 08:48

Os ministros da Saúde, Eduardo Pazuello, das Relações Exteriores, Ernesto Araujo, das Comunicações, Fábio Faria e o embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy, acompanharam a chegada das vacinas em solo brasileiro
O voo procedente da índia que trouxe 2 milhões de vacinas da AstraZeneca contra a covid-19 Crédito: Ministério da Saúde
O ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, afirmou na noite de ontem (22) que "rapidamente" o Brasil deve conseguir imunizar oito milhões de pessoas contra o coronavírus e, então, passará a ser o segundo país do Ocidente com mais pessoas vacinadas no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. "Esse processo começou em junho. Esses dois milhões de doses são apenas o início. Estamos negociando receber mais doses agora, no começo de fevereiro, e o IFA ingrediente farmacêutico ativo, para a produção nacional de 15 milhões de doses por mês. A encomenda tecnológica prevê 100 milhões de doses para o primeiro semestre", afirmou.
Pazuello esteve no Rio de Janeiro para receber os dois milhões de doses da vacina desenvolvida pela AstraZeneca e produzida pelo Instituto Serum, da Índia, que chegaram às 22h desta sexta-feira à base aérea do Galeão e foram encaminhados à sede da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em Manguinhos (zona norte do Rio).
A conferência das vacinas estava prevista para acontecer na madrugada deste sábado (23), bem a colocação de rótulos em língua portuguesa, para depois serem distribuídas aos Estados, para a vacinação.
Além das vacinas Coronavac, da China, e da farmacêutica britânica AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, o Brasil deve contar com a vacina russa Sputnik, desenvolvida na China e produzida no Brasil por um laboratório particular, para combater o coronavírus. "Está sendo negociada para isso", afirmou o ministro. O uso da Sputinik no Brasil ainda não foi autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, a presidente da Fiocruz, Nisia Trindade, e o embaixador da Índia no Brasil, Suresh Reddy, também participaram da cerimônia de recebimento das doses da vacina.
O ministro Ernesto Araújo exaltou a cooperação da Índia com o Brasil e classificou a chegada das doses, ontem, como um marco na relação entre os dois países.
Para a presidente da Fiocruz, Nisia Trindade, a chegada da vacina representa "uma mensagem de esperança que vem da ciência" no combate à pandemia de coronavírus. "A vacina pode ser comparada, na história do mundo, à água potável para a saúde das populações", afirmou.

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