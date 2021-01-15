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Números da pandemia

Brasil registra 1.151 mortes por Covid-19 em 24h; total é de 208.246

No mesmo intervalo, foram notificados 69.198 novos casos da doença, quarta maior taxa diária, elevando o total de infectados no País para 8.393.492 infecções

Publicado em 

15 jan 2021 às 20:16

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 20:16

Coronavírus
Coronavírus já matou quase 210 mil brasileiros Crédito: Pixabay
O Brasil registrou, nas últimas 24 horas, 1.151 mortes em decorrência da Covid-19, elevando o total de óbitos a 208.246. No mesmo intervalo, foram notificados 69.198 novos casos da doença, quarta maior taxa diária, elevando o total de infectados no País para 8.393.492 infecções, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta sexta, 15.
O País é o terceiro mais afetado pela covid-19 quando são levados em conta os números de casos - fica atrás dos EUA (23 193.703) e da Índia (10.527.683).
O Brasil está em segundo lugar em número de mortes. Os EUA são os que mais vítimas têm: 387.255, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).
Por sua vez, os EUA também são o país com mais pessoas vacinadas até o momento (12.279.180 de doses administradas, dos mais de 35 milhões de imunizados no mundo). (Equipe AE)

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