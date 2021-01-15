Brasil registra 1.151 mortes por Covid-19 em 24h; total é de 208.246

Coronavírus já matou quase 210 mil brasileiros Crédito: Pixabay

O Brasil registrou, nas últimas 24 horas, 1.151 mortes em decorrência da Covid-19, elevando o total de óbitos a 208.246. No mesmo intervalo, foram notificados 69.198 novos casos da doença, quarta maior taxa diária, elevando o total de infectados no País para 8.393.492 infecções, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde nesta sexta, 15.

O País é o terceiro mais afetado pela covid-19 quando são levados em conta os números de casos - fica atrás dos EUA (23 193.703) e da Índia (10.527.683).

O Brasil está em segundo lugar em número de mortes. Os EUA são os que mais vítimas têm: 387.255, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).