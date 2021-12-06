Brasil recebe mais 1,5 milhão de doses da vacina da Pfizer

O país recebeu mais 1,5 milhão de doses do imunizante da Pfizer, que chegaram nesta segunda-feira (6) no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas.

Nos últimos cinco dias, o país recebeu mais de 10 milhões de doses da Pfizer. No total, mais de 310 milhões de doses foram aplicadas em todo o país. Dessas, cerca de 153 milhões são da Pfizer. O contrato em andamento com a farmacêutica prevê a entrega de mais 100 milhões de doses.