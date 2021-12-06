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Imunização

Brasil recebe mais 1,5 milhão de doses da vacina da Pfizer

Nos últimos 5 dias, o país recebeu mais de 10 milhões de doses da Pfizer. Das mais de 310 milhões de doses aplicadas em todo o país, cerca de 153 milhões são da Pfizer
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

06 dez 2021 às 15:09

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 15:09

O país recebeu mais 1,5 milhão de doses do imunizante da Pfizer, que chegaram nesta segunda-feira (6) no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas.
De acordo com o Ministério da Saúde, a distribuição será feita de maneira proporcional e igualitária, depois de acordo entre União, estados e municípios.
Nos últimos cinco dias, o país recebeu mais de 10 milhões de doses da Pfizer. No total, mais de 310 milhões de doses foram aplicadas em todo o país. Dessas, cerca de 153 milhões são da Pfizer. O contrato em andamento com a farmacêutica prevê a entrega de mais 100 milhões de doses.

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