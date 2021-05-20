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Pandemia

Brasil passa a Itália em número de mortes causadas pela Covid-19 a cada 100 mil habitantes

A Itália é um dos países que mais sofreu os impactos da pandemia. O primeiro caso da doença ali foi registrado em fevereiro de 2020. No país europeu, porém, a vacinação já demonstra bons resultados

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 07:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 mai 2021 às 07:41
Agente de saúde reage no hospital Getulio Vargas, em meio a surto de doença coronavírus (COVID-19) em Manaus, Brasil, em 14 de janeiro de 2021. REUTERS / Bruno Kelly ORG XMIT: GGGRJO05
Nesta quarta-feira (19), o Brasil chegou a 441.864 óbitos, de acordo com o consórcio de veículos de imprensa Crédito: REUTERS/ Bruno Kelly/Folhapress
 Brasil ultrapassou o número de mortos pela Covid-19 da Itália quando considerado o tamanho da população dos dois países. A cada 100 mil habitantes, a doença matou cerca de 207 pessoas no Brasil, enquanto na Itália o número é de 206.
A Itália é um dos países que mais sofreu os impactos da pandemia. O primeiro caso da doença ali foi registrado em fevereiro de 2020.
Nesta quarta-feira (19), o Brasil chegou a 441.864 óbitos, de acordo com o consórcio de veículos de imprensa. A Itália registrou um total acumulado de 124.646, segundo dados do ministério de saúde italiano.
No país europeu, porém, a vacinação já demonstra bons resultados. Um estudo nacional revelou que os imunizantes foram responsáveis por uma redução de 95% nas mortes causadas pela Covid-19.
Em números absolutos oficiais de mortes em decorrência do coronavírus Sars-Cov-2, o Brasil está atrás apenas dos Estados Unidos, que tem mais de 580 mil óbitos.

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