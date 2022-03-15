Brasil chega a 75,33% da população com vacinação completa contra a covid-19

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta segunda-feira, 14, a 174.813.822, o equivalente a 81,37% da população total. Por outro lado, apenas 69.896.123 já retornaram para a injeção de reforço. Nas últimas 24 horas, 743.504 pessoas receberam a primeira dose da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.
Entre os mais de 174 milhões de vacinados, 157.970.698 milhões receberam a segunda dose, o que representa 73,53% da população com a imunização completa contra o novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, 344.218 pessoas receberam essa dose de reforço. Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, além da terceira de reforço, o Brasil administrou 519.957 doses nesta quinta-feira. Já em relação à vacinação pediátrica (para crianças de 5 a 11 anos), o Brasil chegou a 10.747.379 doses, o equivalente a 52,43% deste público.
Em termos proporcionais, Piauí é o Estado que mais vacinou sua população até aqui: 91,87% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose. A porcentagem mais baixa é encontrada em Amapá, onde 60,07% receberam a vacina. Em números absolutos, o maior número de vacinados com a primeira dose está em São Paulo (41 milhões), seguido por Minas Gerais (17 milhões) e Rio de Janeiro (13 milhões).