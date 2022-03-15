Brasil chega a 75,33% da população com vacinação completa contra a covid-19

Entre os mais de 174 milhões de vacinados, 157.970.698 milhões receberam a segunda dose, o que representa 73,53% da população com a imunização completa contra o novo coronavírus. Nas últimas 24 horas, 344.218 pessoas receberam essa dose de reforço. Somando as vacinas de primeira e segunda dose aplicadas, além da terceira de reforço, o Brasil administrou 519.957 doses nesta quinta-feira. Já em relação à vacinação pediátrica (para crianças de 5 a 11 anos), o Brasil chegou a 10.747.379 doses, o equivalente a 52,43% deste público.