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Boulos será o candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo

O coordenador do MTST comemorou a vitória interna no Twitter. 'O partido sai mais forte e unido. Vamos vencer em SP!'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jul 2020 às 07:43

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 07:43

O então candidato à Presidência Guilherme Boulos participa de ato de campanha em um bar frequentado por estudantes da UnB, em Brasília
Guilherme Boulos será o candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo Crédito: Pedro Ladeira/ Folhapress
O coordenador do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos, será o candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo. A chapa, que tem a deputada federal Luiza Erundina na vaga de pré-candidata a vice-prefeita, foi definida na noite deste domingo (19), após um fim de semana de prévias entre filiados.
Boulos comemorou a vitória interna no Twitter. "O partido sai mais forte e unido. Vamos vencer em SP!", publicou o coordenador do MTST na rede social.
O agora pré-candidato a prefeito disputava a indicação com a deputada federal Sâmia Bomfim e com o deputado estadual Carlos Gianazzi.
Também no Twitter, Boulos cumprimentou os correligionários pelo que chamou de "processo democrático" dentro do PSOL.

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