Bombeiros vão lançar flores sobre Brumadinho em homenagem às vítimas

Barragem da Vale se rompe em Brumadinho, na Grande BH, em Minas Gerais

De acordo com o porta-voz da corporação, o tenente Pedro Aihara, interessados em ajudar podem doar flores no Batalhão Militar de Minas Gerais, na Rua Líder, nº 84, bairro Aeroporto, em Belo Horizonte, Minas Gerais. As doações podem ser entregues até as 11h30 desta sexta.