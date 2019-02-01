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238 desaparecidos

Bombeiros vão lançar flores sobre Brumadinho em homenagem às vítimas

Interessados em ajudar podem fazer doações no Batalhão Militar de Minas Gerais

Publicado em 

01 fev 2019 às 11:18

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 11:18

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais irá prestar uma homenagem às vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho nesta sexta-feira (1). Um helicóptero Arcanjo irá lançar flores sobre a região do desastre.
Barragem da Vale se rompe em Brumadinho, na Grande BH, em Minas Gerais Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros
De acordo com o porta-voz da corporação, o tenente Pedro Aihara, interessados em ajudar podem doar flores no Batalhão Militar de Minas Gerais, na Rua Líder, nº 84, bairro Aeroporto, em Belo Horizonte, Minas Gerais. As doações podem ser entregues até as 11h30 desta sexta.
> Ninguém controla a barragem de Duas Bocas, admite agência estadual
Até a manhã desta sexta-feira, segundo a corporação, o rompimento da barragem deixou 110 mortos - 71 deles identificados - e 238 desaparecidos.

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