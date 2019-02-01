Bombeiros vão lançar flores sobre Brumadinho em homenagem às vítimas

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais irá prestar uma homenagem às vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho nesta sexta-feira (1). Um helicóptero Arcanjo irá lançar flores sobre a região do desastre.
De acordo com o porta-voz da corporação, o tenente Pedro Aihara, interessados em ajudar podem doar flores no Batalhão Militar de Minas Gerais, na Rua Líder, nº 84, bairro Aeroporto, em Belo Horizonte, Minas Gerais. As doações podem ser entregues até as 11h30 desta sexta.
Até a manhã desta sexta-feira, segundo a corporação, o rompimento da barragem deixou 110 mortos - 71 deles identificados - e 238 desaparecidos.