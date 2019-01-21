Bombeiros reiniciam buscas após tromba d'água em Itatiaia, no RJ

Tromba d'água e parque no Rio Crédito: Reprodução/Facebook

O Corpo de Bombeiros reiniciou nesta manhã as buscas por sobreviventes no Parque Nacional de Itatiaia, após uma tromba d'água se formar no local no fim da tarde deste domingo. Até as 9h30 desta segunda, os militares haviam localizado o corpo de um homem morto, preso a uma árvore.

Oito bombeiros de Itatiaia e Resende fazem a varredura da região. Um representante da corporação informou que o nível da água no rio Campo Belo baixou consideravelmente e que um helicóptero está à disposição da equipe que realiza os trabalhos. Após familiares de uma jovem de 18 anos, de nome Júlia, informarem seu desaparecimento a um quartel da região, a moça se tornou o principal alvo das buscas.

Bombeiros receberam chamado às 18h45

Os bombeiros receberam o alerta sobre a tromba d'água na cachoeira conhecida como Paraíso Perdido às 18h45 de domingo. Segundo eles, as trombas d'água costumam se formar após chuvas intensas em áreas altas de rios e cachoeiras e consistem no aumento repentino do volume e da força da água nesses locais.

De acordo com a Defesa Civil de Itatiaia, dois carros foram abandonados nas proximidades do Parque Nacional. Testemunhas afirmaram que um deles teria placa da cidade do Rio. Fornecida pela prefeitura de Itatiaia, a informação de que oito pessoas estariam desaparecidas não foi confirmada pelos bombeiros.