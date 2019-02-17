Bombeiros evacuam cerca de 200 pessoas perto de barragem em Nova Lima

Medida é considerada preventiva; volume de rejeitos é de três milhões de metros cúbicos Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros de Minas Gerais

Cerca de 200 pessoas estão sendo evacuadas de área próxima a duas barragens da Vale em Nova Lima, na Grande Belo Horizonte. A informação é do Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação empresas de auditoria se negaram a dar atestado de segurança a duas represas de rejeito da empresa, B3 e B4 da Mina Mar Azul.

O volume de rejeitos é de três milhões de metros cúbicos. Em comunicado, os bombeiros afirmam que também foram acionados Defesa Civil e Polícia Militar.

A Vale informa que acionou na noite deste sábado (16) o nível 2 do Plano de Ação de Emergência de Barragens de Mineração (PAEBM) para a barragem B3/B4 da mina Mar Azul, em Nova Lima (MG). A decisão é uma medida preventiva e se dá após a revisão dos dados dos relatórios de análise de empresas especializadas contratadas para assessorar a Vale. Cabe ressaltar que a estrutura está inativa e essa iniciativa tem caráter preventivo.

Por segurança, a Vale está fazendo a evacuação de cerca de 200 pessoas em área que abrange 49 edificações, entre domicílios e estruturas de uso comercial na região de Macacos, a 25 quilômetros de Belo Horizonte. O trabalho está sendo conduzido pela Vale com apoio da Defesa Civil e demais órgãos competentes.

As pessoas evacuadas estão sendo acolhidas e registradas no centro comunitário, onde receberão informações adicionais. Posteriormente, elas serão acomodadas em hotéis da região. A empresa diz que dará toda a assistência e apoio necessários até que a situação seja normalizada.