Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Bombeiros encontram mais um corpo na área do desastre de Brumadinho
Morte após tragédia

Bombeiros encontram mais um corpo na área do desastre de Brumadinho

O cadáver é do sexo masculino e irá para o Instituto Médico Legal de Belo Horizonte; as buscas por outras vítimas continuam

Publicado em 

04 jul 2019 às 17:37

Publicado em 04 de Julho de 2019 às 17:37

A tragédia causada pelo rompimento da barragem da Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros de Minas Gerais
O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais informou nesta quinta-feira (04) que foi encontrado um corpo de uma vítima do rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, da empresa Vale, em Brumadinho, Minas Gerais.
De acordo com a corporação, no bolso da calça havia um documento de identidade que confere com um dos nomes da lista das pessoas ainda não encontradas após o desastre.
Na noite desta quarta-feira (03), foi encontrado outro corpo do sexo masculino e estava praticamente intacto. Ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte onde a identificação será confirmada.
O Corpo de Bombeiros atua hoje com 152 militares em 24 frentes de trabalho na busca por vítimas da tragédia, que aconteceu em 25 de janeiro deste ano.
Até o momento, 246 mortos foram identificados e outros 24 ainda constam como desaparecidos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Brumadinho Minas Gerais
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 chás que ajudam a aliviar cólicas e desconfortos menstruais
Imagem de destaque
Maxiane e Jonas chamam atenção em comercial com apelidos dados no BBB 26
CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados