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Tragédia

Bombeiros encontram corpo de mulher vítima das chuvas no RS, e total de mortes chega a 49

Corpo da vítima foi encontrado por mergulhadores no município de São Valentim do Sul; região Sul segue em alertas para tempestades
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 set 2023 às 08:15

Publicado em 20 de Setembro de 2023 às 08:15

Cidade de Muçum foi uma das mais atingidas pelas enchentes causadas pela passagem de ciclone pelo Rio Grande do Sul
Cidade de Muçum foi uma das mais atingidas pelas enchentes causadas pela passagem de ciclone pelo Rio Grande do Sul Crédito: Mauricio Tonetto e Gustavo Mansur / Palácio Piratini
Subiu para 49 o número de mortes confirmadas por causa das chuvas no Rio Grande do Sul. O Corpo de Bombeiros do estado encontrou nesta terça-feira (19) o corpo de uma mulher no município de São Valentim do Sul, a cerca de 160 km de Porto Alegre.
A mulher foi encontrada por mergulhadores. De acordo com o governo do estado, Polícia Civil e equipes de perícia foram até o município para registrar e identificar a vítima.
O governo disse que ainda não há como afirmar se a mulher é uma das dez pessoas que constam na lista de desaparecidos.
Ao todo, 14 municípios do Rio Grande do Sul tiveram ao menos uma morte confirmada em decorrência das chuvas. Muçum é a cidade com mais mortes (16), seguida por Roca Sales (12) e Cruzeiro do Sul (5).
Na quinta-feira (14), uma idosa de 99 anos morreu e foi registrada como a 48ª vítima das chuvas. Elma Souza chegou a ser resgatada com vida após passar nove horas agarrada a uma parreira, junto com sua cuidadora. A idosa ficou internada, mas um quadro de insuficiência renal foi agravado pela hipotermia e ela não resistiu.
Há dez pessoas desaparecidas em seis municípios. O governo do estado contabiliza ainda 106 municípios afetados, 943 pessoas feridas e 3.130 resgatadas. São ao menos 765 desabrigados no momento, e mais de 21 mil desalojados.
Enquanto o restante do Brasil enfrenta uma forte onda de calor, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná estão em alerta para tempestades.
O alerta laranja do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) vale até as 10h desta quarta (20) e indica "perigo" de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, de ventos intensos de 60 a 100 km/h e de queda de granizo.
Em Porto Alegre, após um final de semana em que os termômetros chegaram a 33°C, chove desde segunda (18). Embora os volumes de chuva previstos não sejam grandes, haverá pancadas de chuva e trovoadas isoladas até a próxima semana. Entre quarta (20) e quinta (21) há chance de queda de granizo.

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