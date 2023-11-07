Bombeiros e Defesa Civil confirmam oito mortes pelas chuvas em SP

Forças de segurança de São Paulo permanecem em prontidão emergencial após chuvas e vendavais Crédito: Reprodução/Defesa Civil de São Paulo

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros de São Paulo confirmaram oito mortes causadas pelas chuvas atingiram o estado na última sexta-feira (3). A nova vítima confirmada morreu na cidade de Ibiúna, no interior de São Paulo. Uma pessoa estava internada após ser atingida por uma árvore que caiu e não resistiu.

Outras sete pessoas morreram em seis cidades. As mortes foram registradas em São Paulo, Osasco, Santo André, Limeira e Ilhabela. Na capital, duas vítimas estavam em um carro atingido por uma árvore que caiu. As outras cinco cidades tiveram uma morte cada, segundo a Defesa Civil.

Enel diz que 200 mil imóveis seguem sem luz

Cerca de 200 mil imóveis continuam sem energia elétrica na região da Grande São Paulo, segundo o último boletim divulgado pela Enel, na manhã de hoje. Às 12h, moradores completaram 92 horas sem luz. A previsão da empresa é que toda a população afetada, que chegou a 2,1 milhões no pico de desabastecimento, tenha energia até hoje.