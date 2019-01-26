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Apoio nas buscas

Bombeiros do Rio seguem para Minas para apoiar buscas em Brumadinho

Ao todo, 41 militares vão ajudar no resgate

Publicado em 

26 jan 2019 às 13:43

Publicado em 26 de Janeiro de 2019 às 13:43

Equipe dos Bombeiros de Minas socorre vítima do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho Crédito: Reprodução | TV Record
Um grupo de integrantes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro seguiu na manhã de hoje (26) para Minas Gerais. Ao todo são 41 militares que vão ajudar no trabalho de resgate das vítimas do rompimento de uma barragem de rejeitos da mineradora Vale, na cidade de Brumadinho.
As equipes contam com uma aeronave, nove viaturas e três cães farejadores, que também foram levados à cidade mineira para auxiliar nos trabalhos de buscas. O helicóptero enviado pelo governo do Estado do Rio já está no local.
O envio das equipes foi oferecido na tarde de ontem pelo governador Wilson Witzel durante uma conversa com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema.
O governador Witzel agradeceu o empenho da equipe de bombeiros do Rio e acrescentou que o momento é de apoiar os trabalhos no local. “É hora de solidariedade”, disse.
TRAGÉDIA
O rompimento da barragem B1 ocorreu no início da tarde de ontem (25), na Mina Córrego do Feijão. A quantidade de rejeito acumulado na estrutura fez com que uma outra barragem transbordasse. A lama atingiu uma área administrativa da companhia e parte da comunidade de Vila Ferteco.
O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais registrou, até o início da madrugada de hoje (26), nove mortes após o rompimento de uma barragem da mineradora Vale no município de Brumadinho. O último balanço da corporação aponta ainda o resgate de nove pessoas com vida da lama de rejeitos e de cerca de 100 pessoas que estavam ilhadas.

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