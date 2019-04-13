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Rio de Janeiro

Bombeiros continuam buscas por sobreviventes de desabamento de prédio

Seis pessoas morreram, 10 sobreviveram e 12 estão desaparecidas

Publicado em 13 de Abril de 2019 às 12:26

Publicado em 

13 abr 2019 às 12:26
Desabamento de dois prédios na comunidade da Muzema, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
O Corpo de Bombeiros continua as buscas por desaparecidos nos escombros do Condomínio Figueiras do Itanhangá, na comunidade da Muzema, onde dois prédios desabaram na sexta-feira (12). Os bombeiros retiraram mais dois corpos na madrugada deste sábado (13) até as 5h. Com isso, chega a seis o número de mortos, sendo cinco corpos retirados dos escombros e um homem que morreu em um hospital particular depois de ter sido resgatado com vida.
Cerca de 100 militares atuam na tragédia, da qual dez pessoas foram resgatadas com vida, sendo quatro homens, três mulheres, dois menores de idade do sexo masculino e uma menor de idade do sexo feminino. A vítima resgatada mais recentemente foi o menino Hilton Guilherme, de 13 anos. Os pais dele continuam desaparecidos.
> Sobe para cinco o número de mortos no desabamento 
Os bombeiros trabalham com a possibilidade de 12 pessoas desaparecidas e utilizam cães farejadores, drone, helicópteros, ambulâncias e viaturas de recolhimento de cadáveres nas buscas.
> MP ajuizou ação contra prefeitura e condomínio que desabou
Segundo a Prefeitura do Rio, os prédios foram construídos irregularmente em uma área controlada por milícias. O município já havia interditado os edifícios de cinco andares duas vezes e deve demolir ao menos mais três prédios por não oferecerem segurança aos moradores.

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