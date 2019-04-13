Bombeiros continuam buscas por sobreviventes de desabamento de prédio

Desabamento de dois prédios na comunidade da Muzema, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O Corpo de Bombeiros continua as buscas por desaparecidos nos escombros do Condomínio Figueiras do Itanhangá, na comunidade da Muzema, onde dois prédios desabaram na sexta-feira (12). Os bombeiros retiraram mais dois corpos na madrugada deste sábado (13) até as 5h. Com isso, chega a seis o número de mortos, sendo cinco corpos retirados dos escombros e um homem que morreu em um hospital particular depois de ter sido resgatado com vida.

Cerca de 100 militares atuam na tragédia, da qual dez pessoas foram resgatadas com vida, sendo quatro homens, três mulheres, dois menores de idade do sexo masculino e uma menor de idade do sexo feminino. A vítima resgatada mais recentemente foi o menino Hilton Guilherme, de 13 anos. Os pais dele continuam desaparecidos.

Os bombeiros trabalham com a possibilidade de 12 pessoas desaparecidas e utilizam cães farejadores, drone, helicópteros, ambulâncias e viaturas de recolhimento de cadáveres nas buscas.