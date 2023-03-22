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Rio Grande do Norte

Bomba explode em ponte de Natal e assusta motoristas

Explosão da bomba aconteceu no oitavo dia de ataques no Rio Grande do Norte. A explosão ocorreu nas proximidades de uma ponte, que ficou interditada por 2 horas

Publicado em 22 de Março de 2023 às 11:57

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 mar 2023 às 11:57
Polícia interditou o tráfego na Ponte de Igapó
Polícia interditou o tráfego na Ponte de Igapó Crédito: Reprodução/Inter TV
Uma bomba explodiu nas proximidades da ponte do Igapó, que dá acesso à zona norte de Natal, no final da tarde desta terça-feira (21), no oitavo dia da onda de violência que leva terror a diversas cidades Rio Grande do Norte, alterando a rotina dos moradores.
O barulho da explosão assustou motoristas que passavam pelo local. "Tremeu tudo", disse um motoqueiro que testemunhou o ataque. Ninguém ficou ferido.
A ponte foi interditada pela polícia nos dois sentidos durante cerca de uma hora. Após vistoria do esquadrão antibombas, foi liberada para o trânsito.
A bomba não causou danos estruturais na ponte, de acordo com vistoria técnica.
Também nesta terça, a Polícia Militar alertou para tentativas de golpes que ocorrem no estado em meio aos ataques.
Segundo a polícia, comerciantes estão recebendo ameaças de atentados contra estabelecimentos e exigências de pagamentos via PIX para que a violência não aconteça.
"Muitas das ameaças são feitas com informações obtidas da internet, das redes sociais das próprias vítimas", alerta nota da PM.
A orientação é para que os casos sejam denunciados.

Morte em confronto 

Um homem de 29 anos apontado como chefe de uma facção responsável pelos ataques criminosos no Rio Grande do Norte morreu em suposto confronto com forças de segurança nesta terça, durante operação no Ceará, segundo a Polícia Federal.
A operação ocorreu na área rural de Icapuí para prender Francisco Allison de Freitas, mais conhecido como Nazista. O investigado, segundo a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, atirou contra os policiais, foi alvejado e morreu no hospital, após ser socorrido.
Freitas é suspeito de comandar ataques da facção no município de Mossoró e região, sendo uma liderança da organização criminosa. Em recente operação da Polícia Civil, foram apreendidos quase 100 litros de gasolina e munições em um dos seus endereços.
A morte do suspeito, de acordo com a PF, ocorreu quando equipes da força-tarefa de Segurança Pública de Mossoró tentavam prendê-lo, em ação conjunta com Polícia Civil, Polícia Penal e a Polícia Militar do Ceará.

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