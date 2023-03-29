Bolsonaro vai do aeroporto direto à sede do PL; veja programação de quinta

Outros membros do PL e autoridades devem comparecer à sede do partido para receber o ex-presidente. Não há nenhuma fala ou evento aberto previsto.

Daqui a uma semana, Bolsonaro assume como presidente de honra do partido. Nesse cargo, ele receberá um salário do patamar de 'ministro do STF', atualmente de pouco mais de R$ 39 mil e que vai aumentar para R$ 41,6 em abril.