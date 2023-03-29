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Volta ao Brasil

Bolsonaro vai do aeroporto direto à sede do PL; veja programação de quinta

Ex-presidente retorna ao país nesta quinta-feira (30) e se encontrará com a esposa, Michelle, e o presidente do partido, logo a seguir
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 mar 2023 às 15:19

Publicado em 29 de Março de 2023 às 15:19

SÃO PAULO - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) retornará ao Brasil nesta quinta-feira (30) de manhã, após uma estadia nos Estados Unidos desde o fim de dezembro, antes do fim de seu mandato.

Veja como será a programação

O ex-mandatário chegará em Brasília no começo da manhã. Ele irá do aeroporto à sede do PL, onde encontrará a esposa Michelle, o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, e Braga Netto, ex-ministro da Defesa e ex-candidato a vice na chapa com Bolsonaro no ano passado.
Outros membros do PL e autoridades devem comparecer à sede do partido para receber o ex-presidente. Não há nenhuma fala ou evento aberto previsto.
Daqui a uma semana, Bolsonaro assume como presidente de honra do partido. Nesse cargo, ele receberá um salário do patamar de 'ministro do STF', atualmente de pouco mais de R$ 39 mil e que vai aumentar para R$ 41,6 em abril.

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