Bolsonaro vai do aeroporto direto à sede do PL; veja programação de quinta

SÃO PAULO - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) retornará ao Brasil nesta quinta-feira (30) de manhã, após uma estadia nos Estados Unidos desde o fim de dezembro, antes do fim de seu mandato.
Veja como será a programação
O ex-mandatário chegará em Brasília no começo da manhã. Ele irá do aeroporto à sede do PL, onde encontrará a esposa Michelle, o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, e Braga Netto, ex-ministro da Defesa e ex-candidato a vice na chapa com Bolsonaro no ano passado.
Outros membros do PL e autoridades devem comparecer à sede do partido para receber o ex-presidente. Não há nenhuma fala ou evento aberto previsto.
Daqui a uma semana, Bolsonaro assume como presidente de honra do partido. Nesse cargo, ele receberá um salário do patamar de 'ministro do STF', atualmente de pouco mais de R$ 39 mil e que vai aumentar para R$ 41,6 em abril.