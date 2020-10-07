Bolsonaro tem reuniões com Marinho, Alcolumbre e Guedes nesta quarta-feira

Guedes também deve participar, assim como demais ministros, da cerimônia de lançamento do Programa Voo Simples, que ocorre no Palácio do Planalto a partir das 17h. A iniciativa reúne medidas de modernização de regras e redução de custos no setor de aviação.

Antes do evento, Bolsonaro tem reunião marcada com o ministro Fernando Azevedo, da Defesa. Ainda pela manhã, a agenda oficial prevê reunião do presidente com o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, e o líder do Podemos na Câmara, deputado Léo Moraes (RO), além de um compromisso com Marcello Corrêa Petrelli, presidente executivo do Grupo RIC, formado por empresas de comunicação.