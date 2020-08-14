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Presidente

Bolsonaro tem melhor avaliação desde o início do mandato, diz pesquisa

A pesquisa também mostra que a rejeição ao presidente caiu 10 pontos porcentuais, em comparação com o levantamento anterior

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 10:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 10:26
Presidente da República, Jair Bolsonaro, em solenidade no Palácio do Planalto
O presidente da República, Jair Bolsonaro, alcançou os melhores índices de aprovação desde o início do mandato Crédito: Carolina Antunes
O presidente da República, Jair Bolsonaro, alcançou seu melhor índice de aprovação popular desde o início do mandato, apontou pesquisa divulgada pelo instituto Datafolha. De acordo com o levantamento, 37% dos brasileiros consideram a gestão de Bolsonaro ótima ou boa, ante os 32% registrados na pesquisa de junho.
Até então, os melhores índices de aprovação do presidente haviam sido registrados em abril e maio deste ano, quando atingiu 33% de popularidade.
A pesquisa também mostra que a rejeição ao presidente caiu 10 pontos porcentuais, em comparação com o levantamento anterior.
Enquanto em junho, 44% dos entrevistados avaliaram o governo como ruim/péssimo, 34% o fizeram agora.
O levantamento foi realizado via telefone com 2.065 pessoas entre os dias 11 e 12.
A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos.

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