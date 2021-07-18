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Sem cirurgia

Bolsonaro tem alta após cinco dias internado em hospital de São Paulo

Presidente foi para o hospital na última  quarta (14) com quadro de obstrução intestinal. Segundo boletim médico, "ele seguirá com acompanhamento ambulatorial pela equipe médica assistente"

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 10:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 jul 2021 às 10:15
Presidente Jair Bolsonaro estava internado devido a uma obstrução intestinal
Presidente Jair Bolsonaro estava internado devido a uma obstrução intestinal Crédito: Reprodução/Twitter
O presidente Jair Bolsonaro teve alta neste domingo (18) após cinco dias internado num hospital de elite de São Paulo, o Vila Nova Star.
Ele chegou na quarta (14) com quadro de obstrução intestinal. Segundo boletim médico, "ele seguirá com acompanhamento ambulatorial pela equipe médica assistente".
Capitão do time que cuidou do presidente, o cirurgião Antonio Macedo disse na véspera, a jornalistas na porta do hospital, que o sistema digestivo de Bolsonaro já está funcionando e que ele começaria uma dieta pastosa (que se come com garfo), depois de passar pela cremosa (com colher).
Macedo também recomendou alimentos não fermentados, para evitar gases. Andar de moto também não ganhou aval do médico. "Sem condição." Adepto de motociatas, Bolsonaro deve furtar-se de embarcar numa até se recuperar plenamente, embora Macedo tenha frisado não ser "contra motocicletas".

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