Bolsonaro se reúne com Malafaia para discutir estratégia de ato na Paulista

Na reunião, também esteve presente o assessor e advogado do ex-presidente, Fábio Wajngarten, e o deputado federal Zucco (PL-RS). O parlamentar do Rio Grande do Sul (RS) reforçou, após a reunião, que a intenção é que seja um "evento pacífico, ordeiro e com a presença de diversos parlamentares".

A ideia para a manifestação surgiu a partir de uma conversa entre Bolsonaro e Sila Malafaia, pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Além do encontro para articulação do evento, Malafaia alugou o trio elétrico que será usado no dia. A contratação foi feita em nome da Associação Vitória em Cristo e, segundo ele, o financiamento da estrutura tem base legal.