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Manifestação no dia 25

Bolsonaro se reúne com Malafaia para discutir estratégia de ato na Paulista

Encontro foi realizado na sede do Partido Liberal (PL), em Brasília; pastor vai financiar o trio elétrico para a manifestação

Publicado em 15 de Fevereiro de 2024 às 16:55

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 fev 2024 às 16:55
BRASÍLIA - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se reuniu com o pastor Silas Malafaia na tarde desta quinta-feira (15), na sede do Partido Liberal, em Brasília, para discutir sobre a manifestação convocada pelo ex-mandatário para próximo dia 25 na Avenida Paulista, em São Paulo. Para o líder evangélico, o ato será "pacífico" e terá como mote a defesa do Estado Democrático de Direito. "Isso vale para todo mundo."
Na reunião, também esteve presente o assessor e advogado do ex-presidente, Fábio Wajngarten, e o deputado federal Zucco (PL-RS). O parlamentar do Rio Grande do Sul (RS) reforçou, após a reunião, que a intenção é que seja um "evento pacífico, ordeiro e com a presença de diversos parlamentares".
A ideia para a manifestação surgiu a partir de uma conversa entre Bolsonaro e Sila Malafaia, pastor da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Além do encontro para articulação do evento, Malafaia alugou o trio elétrico que será usado no dia. A contratação foi feita em nome da Associação Vitória em Cristo e, segundo ele, o financiamento da estrutura tem base legal.
A convocação para a manifestação foi feita por Bolsonaro por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais na segunda-feira (12). Na gravação, o ex-presidente argumenta que vai usar o ato para se defender "de todas as acusações que têm sido imputadas" a ele. Bolsonaro foi um dos alvos da Operação Tempus Veritatis, na última semana, e precisou entregar seu passaporte às autoridades. Nas investigações, a Polícia Federal apura a participação do ex-presidente em uma articulação para dar um golpe de Estado.

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