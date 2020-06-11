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Ministério das Comunicações

Bolsonaro recria Ministério e o entrega a genro de Silvio Santos

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou na noite desta quarta-feira (10) o desmembramento do Ministério da Ciência e Tecnologia e a recriação da pasta das Comunicações.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2020 às 06:26

Publicado em 11 de Junho de 2020 às 06:26

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou na noite desta quarta-feira (10) o desmembramento do Ministério da Ciência e Tecnologia e a recriação da pasta das Comunicações.
Para o posto de novo ministro, Bolsonaro nomeará o deputado Fábio Faria (PSD-RN). Ele é genro de Silvio Santos, dono da rede de televisão SBT.
O deputado Fábio Faria (PSD-RN)
O deputado Fábio Faria (PSD-RN) Crédito: PSD | Divulgação
A Ciência e Tecnologia é comandada pelo astronauta Marcos Pontes e vinha sendo alvo da cobiça de legendas do centrão, que passaram a apoiar o governo Bolsonaro.
O PSD é comandado pelo ex-prefeito de São Paulo, Gilbero Kassab.
"Nesta data, via MP, fica recriado o Ministério das Comunicações a partir do desmembramento do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações", escreveu Bolsonaro no Facebook. "Para a pasta foi nomeado como titular o Deputado Fabio Faria/RN."

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